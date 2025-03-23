الأحد 23 مارس 2025
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خارج الحدود

مصر تدين الهجوم الإرهابى في جمهورية النيجر

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، فيتو

تدين جمهورية مصر العربية الهجوم الارهابي الغاشم الذى استهدف مسجدًا جنوب غربي النيجر، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الضحايا.

عمل ارهابى مشين غرب النيجر

وتعرب مصر، حكومةً وشعبًا، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية النيجر، ولذوي ضحايا هذا العمل الإرهابى المشين، متمنيةً الشفاء العاجل لكافة المصابين.

إستهداف دور العيادة فى النيجر 

وتؤكد مصر على تضامنها الكامل مع جمهورية النيجر الشقيقة ودعمها لكافة جهودها في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، مستنكرة كافة الأعمال التي تستهدف دور العبادة والأماكن المقدسة.

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الهجوم الإرهابى جنوب غربي النيجر استهدف مسجدا جنوب غربي النيجر

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