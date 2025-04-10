الخميس 10 أبريل 2025
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أخبار مصر

الفريق أول عبد المجيد صقر يلتقى وزير دفاع النيجر (صور)

وزير الدفاع والإنتاج
وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقى وزير دفاع جمهورية النيجر

 

  التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بالفريق ساليفو مودى وزير دفاع جمهورية النيجر والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

تناول اللقاء تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وإنعكاساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الأفريقية فى ظل الظروف والتحديات الراهنة، كذلك التفاهم حول زيادة أوجه علاقات التعاون العسكرى بين البلدين فى العديد من المجالات.

زيادة أواصر التعاون فى مختلف المجالات العسكرية بين مصر والنيجر

 

 

وأكد القائد العام للقوات المسلحة على الإعتزاز بالعلاقات الراسخة مع جمهورية النيجر وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون فى مختلف المجالات العسكرية.

من جانبه أشاد وزير دفاع جمهورية النيجر بدور مصر المؤثر والفاعل فى محيطها الإقليمى والدولى وتحقيق الأمن والإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.

حضر اللقاء الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين وسفيرة النيجر والملحق العسكرى لدولة  النيجر بالقاهرة

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