الأحد 18 مايو 2025
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رياضة

رابطة الأندية تجتمع اليوم مع فرق الدوري لمناقشة استعدادات الموسم المقبل

اجتماع أندية الدوري
اجتماع أندية الدوري مع مسئولي رابطة الأندية، فيتو

يعقد مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب، اليوم الأحد، اجتماعا مع رؤساء ومسئولي أندية الدوري المصري الممتاز؛ لمناقشة الترتيبات الخاصة بالموسم المقبل 2025 - 2026. 

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة، قد وجهت دعوة رسمية لرؤساء أندية القسم الأول، لحضور اجتماع مع أعضاء المكتب التنفيذي للرابطة، اليوم الأحد، بأحد الفنادق الكبرى بوسط القاهرة؛ من أجل مناقشة مقترحات شكل مسابقة الدوري الممتاز في الموسم المقبل 

درع الدوري الممتاز، فيتو
درع الدوري الممتاز، فيتو

موعد اجتماع الرابطة مع رؤساء الأندية

وجاء في بيان نشره الحساب الرسمي لرابطة الأندية في وقت سابق: "يتشرف مجلس إدارة رابطة الأندية المصرية المحترفة بدعوة السادة رؤساء مجالس إدارات الأندية لحضور اجتماع يوم الأحد الموافق 18 /5 /2025م وذلك في تمام الساعة الرابعة مساءً بأحد فنادق وسط القاهرة.. وذلك لعرض ومناقشة جميع المقترحات المقدمة لشكل بطولة الدوري الممتاز (دوري Nile) الموسم الجديد 2025 /2026م، مع السادة رؤساء مجالس إدارات الأندية بما يحقق الصالح العام لجميع الأندية.

أبو ريدة يجتمع مع الأندية الثلاثاء المقبل

وكان هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، وجه الدعوة إلى رؤساء أندية القسم الأول ورئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة للاجتماع بمقر الاتحاد الجديد بمدينة السادس من أكتوبر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ مايو الجاري، وذلك لمناقشة التخطيط للموسم الكروي المقبل ٢٥-٢٠٢٦ وتحديد شكل الدوري الممتاز في الموسم المقبل، بما يضمن مصلحة المسابقات والأندية المشاركة فيها.

 

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