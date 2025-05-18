إبراهيم محمد حكما لمباراة فاركو وحرس الحدود في الدوري المصري

الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الكولومبي أوسكار رويز حكام مباريات، اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز " دوري نايل ".

حرس الحدود ضد فاركو

مباراة حرس الحدود ضد فاركو يديرها إبراهيم محمد حكما للساحة ويعاونه كلٌ من نورالدين سعيد مساعد أول وحسن رمضان الدرندلي مساعد ثاني وعمرو عايد حكما رابعا ومحمد عبدالعزيز حكما لتقنية الفيديو وعمرو العطار حكم مساعد لتقنية الفيديو.

حكام مباراة فاركو وحرس الحدود، فيتو

الأهلي يحافظ على صدارة الدوري المصري

حافظ النادي الأهلي على صدارة قمة جدول ترتيب الدوري المصري، بعد مباريات اليوم في الجولة السابعة للتصفية النهائية لمجموعة التتويج.

ويحتل النادي الأهلي، صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة، ويبتعد بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 53 نقطة بعد فوز الأهلي أمام البنك الأهلي 2-1 وبيراميدز على بتروجت 2-0.

ترتيب مجموعة تحديد البطل بعد فوز الأهلي وبيراميدز



1- الأهلي 55 نقطة

2- بيراميدز 53 نقطة

3- الزمالك 41 نقطة

4- البنك الأهلي 37 نقطة

5- المصري البورسعيدي 36 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا 34 نقطة

7- فاركو 31 نقطة

8- بتروجيت 26 نقطة

9- حرس الحدود 23 نقطة

وكانت لجنة التظلمات في اتحاد الكرة، قررت الاكتفاء باعتبار الأهلي خاسرًا أمام نادي الزمالك، في أزمة مباراة القمة الماضية، وعدم خصم 3 نقاط من الأحمر في نهاية الموسم.

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