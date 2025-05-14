إصابة عزمي غومة نجم فاركو بقطع في الرباط الصليبي

تعرض التونسي عزمي غومة ظهير أيسر فاركو، لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، بعد إصابته خلال مباراة بيراميدز التي انتهت بفوز الفريق السكندري بثلاثية مقابل هدفين، في الدوري المصري.

وخرج عزمي غومة في الدقيقة 24 وحل أحمد جمال بدلا منه.

وانضم غومة صاحب الـ27 عاما، إلى فاركو قادما من الصفاقسي التونسي في صيف 2021.

ولعب عزمي غومة هذا الموسم 19 مباراة في الدوري سجل خلالهم هدفا وصنع آخر، وكذلك شارك في مباراة وحيدة في كأس مصر.

ويحتل فاركو المركز السابع في جدول ترتيب المجموعة المنافسة على اللقب في الدوري المصري برصيد 31 نقطة.

المصري يخطف تعادلا مثيرا من فاركو بنيران صديقة في الدوري

وكان فاركو تعادل في آخر مبارياته أمام المصري البورسعيدي بهدف لكل فريق خلال لقائهما على ستاد السويس الجديد، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة التتويج في الدوري المصري.

المصري أمام فاركو

أحرز فاركو هدف التقدم في الدقيق 51 عن طريق أحمد شريف وتعادل للمصري احمد عوض لاعب فاركو بالخطأ في مرماه في الدقيقة 70

مباراة المصري وفاركو



بدأ اللقاء بانحصار الكرة في وسط الملعب وفي الدقيقة 8 مطالبات من لاعبي المصري بركلة جزاء ولكن حكم المباراة يأمر باستمرار اللعب.

ثم جاءت ضربة حرة لصالح فاركو من المنتصف الهجومي من الجهة اليسرى نفذها عمر رضا بكرة عرضية ذهبت بين أحضان حارس مرمى المصري محمود جاد.

ثم ضربة ركنية لصالح المصري من الجهة اليمنى نفذها حسن علي بكرة عرضية شتتها الدفاع إلى منطقة وسط الملعب.

وتسديدة خطيرة من داخل منطقة الجزاء قبل نهاية الشوط الأول من لاعب المصري صلاح محسن ولكن يبعدها ببراعة حارس مرمى فاركو محمد سعيد شيكا بتصدى رائع عن مناطق الخطورة.

تلاها تسديدة من داخل منطقة الجزاء من لاعب فاركو عمر رضا ولكن مرت بجانب القائم الأيسر.

وقبل نهاية الشوط بدقيقتين مطالبات من لاعبي المصري بركلة جزاء ولكن حكم المباراة يأمر باستمرار اللعب.

وأجري أنيس بوجلبان المدير الفني لفريق المصري ثلاث تغييرات متتالية بالمصري

وأحرز فاركو هدف التقدم في الدقيق 51 عن طريق أحمد شريف حيث انطلق من الجهة اليسرى بمجهود فردي ومن ثم سددها بطريقة رائعة من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليسرى سكنت أقصي يسار المرمى.

ومن تسديدة من داخل منطقة الجزاء بالرأس من لاعب المصري ميدو جابر تصدى لها شيكا حارس مرمى فاركو ثم حاول تشتيت الكرة مدافع فاركو أحمد عوض ولكن ذهبت في المرمى

تشكيل المصري لـ مباراة فاركو

أعلن أنيس بوجلبان المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي تشكيل فريقه لمواجهة فاركو

محمود جاد لحراسة المرمى

كريم العراقي، محمد هاشم، خالد صبحي، حسن علي لخط الظهر

محمد مخلوف، سامادو اتدجيكيو كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط

ميدو جابر، كريم بامبو، عبد الرحيم دغموم كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

البدلاء:

محمد شحاتة، باهر المحمدي، عمرو سعداوي، أحمد عيد، مصطفى أبو الخير، أحمد علي عامر، حسين فيصل، فخر الدين بن يوسف، جون إيبوكا.

ترتيب المصري وفاركو بالدوري

ويحتل المصري البورسعيدي المركز الخامس برصيد 36 نقطة

بينما يتواجد فاركو في المركز السابع برصيد 31 نقطة

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