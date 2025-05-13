الدوري الممتاز، حرس الحدود يحصد أول نقطة في مشواره بمجموعة التتويج

حصد فريق حرس الحدود أول نقطة له خلال مشواره في مجموعة التتويج بعد تعادل اليوم مع البنك الأهلي 1-1 بالجولة السادسة للتصفية النهائية لبطولة الدوري المصري بمجموعة تحديد البطل.

وخاض حرس الحدود 5 مباريات في مجموعة التتويج للقب الدوري المصري الممتاز تلقي الخسارة في 4 مباريات وتعادل في مباراة واحدة اليوم أمام البنك الأهلي ليصل للنقطة 23 دون تحقيق فوز بهذه المرحلة حتي الآن.

انتهت مباراة حرس الحدود أمام البنك الأهلي بالتعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة السادسة للمرحلة النهائية من مسابقة الدوري المصري الممتاز (مجموعة اللقب).

تقدم حرس الحدود بهدف سجله عمرو جمال في الدقيقة 26، قبل أن يتعادل أسامة فيصل للبنك الأهلي من ركلة جزاء مع نهاية الشوط الأول.

نتائج الجولة السادسة لمجموعة التتويج لبطولة الدوري المصري

فاركو 1-1 المصري

سيراميكا كليوباترا 0-1 الأهلي

الزمالك 0-1 بيراميدز

حرس الحدود 1-1 البنك الأهلي

ترتيب الدوري المصري مجموعة تحديد البطل

1- الأهلي 52 نقطة

2- بيراميدز 50 نقطة

3- الزمالك 41 نقطة

4- البنك الأهلي 37 نقطة

5- المصري البورسعيدي 36 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا 31 نقطة

7- فاركو 31 نقطة

8- بتروجيت 26 نقطة

9- حرس الحدود 23 نقطة

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