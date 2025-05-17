القاهرة الإخبارية: إعلان بغداد سيركز على القضية الفلسطينية ووقف إطلاق النار

قالت مراسلة القاهرة الإخبارية من بغداد، إن إعلان بغداد سيركز على القضية الفلسطينية ووقف إطلاق النار بشكل فوري في غزة.

وأشارت خلال تصريحاتها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إعلان بغداد سيركز على ضرورة فتح المعابر مع قطاع غزة.

وأضافت مراسلة القاهرة الإخبارية، أن إعلان بغداد سيؤكد الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، كما سيؤكد ضرورة احترام خيارات الشعب السوري بكل مكوناته.

رئيس الوزراء العراقي: القضية الفلسطينية محورية في القمة العربية

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن بغداد تجمع اليوم الأشقاء من أجل صياغة رؤية استراتيجية للمستقبل، مشيرا إلى أن الرؤية الاستراتيجية تضمن الاستقرار والتكامل بين شعوب المنطقة.

وشدد رئيس الوزراء العراقي، على أن القمة العربية ستكون منصة للتضامن وطرح القضايا وتوحيد الصف، مضيفا أن القضية الفلسطينية ستكون محورية خلال القمة العربية.

بغداد تستضيف القمة العربية الـ 34 والعراق

وتستضيف العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت، القمة العربية بدورتها الـ34، والتي يتوقع أن يشارك فيها قادة وملوك ورؤساء حكومات من 22 دولة عربية، إلى جانب رؤساء منظمات دولية وأممية، وكبار المسؤولين في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية.

وتناقش القمة ملفات محورية تتعلق بالأمن القومي العربي، والتحديات السياسية الإقليمية، إضافة إلى قضايا التنمية المستدامة والتعاون الاقتصادي والتكامل في مواجهة الأزمات الإقليمية والدولية.

وأكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن القمة العربية تأتي في ظرف دقيق تمر به المنطقة.

وقال السوداني في مقابلة صحفية نقلتها وكالة الأنباء العراقية إن "انعقاد القمة يؤكد على حقيقة أن العراق مستمر بدوره الريادي بالمنطقة"، مبينا أن " العراق بدأ يخطو خطوات ثابتة لصياغة موقف عربي موحد تجاه مختلف القضايا".

وأضاف: "أعددنا جميع المتطلبات لإنجاح القمة العربية، ونعمل برؤية جديدة لمراجعة القرارات ومتابعة جميع مخرجات القمة مع الجامعة العربية".

وتابع: "لا نريد أن تكون مواقفنا ردود أفعال وإنما ننتقل إلى الفعل والتأثير، الكثير من الدول العربية تواجه تحديات مباشرة وغير مباشرة ورؤيتنا أن نتحرك لمواجهة هذه التحديات برؤية العمل المشترك ".

من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء العراقي وزير الخارجية فؤاد حسين، أن القمة العربية ستعطي مؤشرات إلى العالم الخارجي بأن بغداد آمنة ومرحبة بالجميع.

وأشار حسين في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية إلى أن "العمل مستمر لاستقبال الوفود العربية المشاركة في القمة العربية"، مؤكدا أن "جميع الدول تشارك بالقمة العربية بمستويات مختلفة".

وتابع: "لدينا ضيوف من منظمات مهمة لحضور القمة العربية"، لافتا الى أن "القضية الفلسطينية على رأس الملفات التي سيتم مناقشتها في القمة العربية".

وشدد: "سيتم طرح مجموعة من الأفكار لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول خلال القمة".

واختتم: "سنشهد نقاشات مختلفة بين الدول لتطوير التعاون الثنائي".

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