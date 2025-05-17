السبت 17 مايو 2025
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خارج الحدود

تقارير تكشف سبب مغادرة أمير قطر المفاجئة للقمة العربية قبل إلقاء كلمته

أمير قطر، فيتو
أمير قطر، فيتو

كشفت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن سبب مغادرة أمير قطر المفاجئة للقمة العربية هو عدم مراعاة تسلسل إلقاء الكلمات أثناء الجلسة، وإعطاء الأولوية لبعض وزراء الخارجية العرب الحاضرين قبل الرؤساء والأمراء والشيوخ، ما سبب انزعاجًا للوفد القطري على أثرها غادر أمير قطر القمة قبل إلقاء كلمته.

أمير قطر يغادر القمة العربية قبل إلقاء كلمته 

وفي وقت سابق من اليوم أعلن الديوان الأميري القطري، مغادرة أمير قطر تميم بن حمد بغداد دون إلقاء خطاب في القمة الـ34.

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وقال الديوان الأميري القطري في بيان  إن "الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، غادر اليوم العاصمة العراقية بغداد، وذلك بعد ترؤسه وفد دولة قطر المشارك في الدورة العادية الرابعة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي عقدت في القصر الحكومي بالعاصمة العراقية بغداد اليوم".

وأضاف البيان، أنه "كان في وداع الأمير والوفد المرافق في مطار بغداد الدولي، وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي، وعدد من كبار المسؤولين".

وتابع، أن "محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ووفد رسمي رافقوا الأمير خلال الزيارة".

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