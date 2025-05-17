أحمد حسن عن فوز الأهلي على البنك: بطولة الدوري بتحب الأحمر

علق أحمد حسن الصقر قائد منتخب مصر الأسبق، على فوز النادي الأهلي أمام البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في الدوري، وذلك خلال تواجده ضمن الطاقم التحليلي لقناة أون سبورت.

الدوري بيحب الأهلي

وقال أحمد حسن بعد المباراة:إن مباراة الأهلي والبنك هي لقاء الحسم، وأن سيناريو الذي شهدته وخطف الأهلي هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، يؤكد أن بطولة الدوري بتحب الأهلي.

مباراة الأهلي والبنك الأهلي، فيتو

وتابع أحمد حسن، الجميع كان يعلم أن الأهلي سيخطف هدف الفوز في أي وقت، وهذه هي شخصية البطل، أنه يظل يسعى للفوز حتى في أصعب الأوقات، لذلك دائما أردد أن الأهلي، مشددا على أن الأحمر حسم اللقب بنسبة تتخطى الـ 95%.

و حرص أحمد حسن بعد انتهاء المباراة على تهنئة النادي الأهلي وجماهير على الفوز الغالي على فريق البنك الأهلي بهدفين لهدف .

الأهلي يفوز على البنك الأهلي

وحقق النادي الأهلي، فوزا قاتلا على نظيره البنك الأهلي، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة السابعة للمرحلة النهائية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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