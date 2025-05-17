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رياضة

تفوق أهلاوي، تاريخ مواجهات الأهلي والبنك قبل صدام الليلة

الأهلي والبنك الأهلي
الأهلي والبنك الأهلي

يستعد الفريق الأول كرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس المدير الفني المؤقت للقلعة الحمراء لمواجهة صعبة أمام نظيره البنك الأهلي، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة المنافسة علي بطولة الدوري المصري الممتاز. 

تاريخ مواجهات الأهلي والبنك 

لعب الأهلي والبنك تسع مباريات في تاريخ مواجهاتهما بالدوري العام منذ صعود البنك الأهلي للدوري العام موسم 2020-2021، كانت المباراة الأولى يوم 17 يناير 2021، وانتهت بالتعادل دون أهداف، وآخر مباراة في الأول من ديسمبر الماضي وانتهت بالتعادل دون أهداف.

وخلال هذه المواجهات فاز الأهلي في أربعة مباريات وتعادل الفريقان في أربعة مباريات، وفاز البنك الأهلي في مباراة واحدة، أحرز لاعبو الأهلي عشرة أهداف وتلقت شباكه خمسة أهداف.

هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، محمد شريف برصيد هدفين.

موعد مباراة الأهلي والبنك والقنوات الناقلة 

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والبنك الأهلي في تمام الساعة 8 مساء اليوم  ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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