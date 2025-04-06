مفاجأة على عهدة الصقر: زيزو يوقع العقود الرسمية مع الأهلي خلال أيام

كشف أحمد حسن، لاعب الأهلي السابق والملقب بالصقر، عن كواليس تعاقد الأهلي مع لاعب الزمالك أحمد سيد زيزو، مؤكدًا أن مصدر بالنادي الأهلي كشف أن الأهلي اقترب من التعاقد من زيزو.

زيزو يوقع العقود الرسمية مع الأهلي خلال أيام

وأكد لاعب الأهلي السابق احمد حسن أن النادي الأهلي اتفق مع لاعب الزمالك أحمد سيد زيزو على كافة بنود التعاقد، وأنه جارى تجهيز العقود التجارية مع زيزو حاليًا، وسيتم تجهيز العقود الرسمية خلال أيام.

وقال أحمد حسن عن تعاقد لاعب الزمالك زيزو مع النادي الأهلي: "مصدر في الأهلي: اتفقنا مع أحمد سيد زيزو على كافة بنود التعاقد وجاري تجهيز العقود التجارية حاليًا ومن ثم توقيع العقود بشكل رسمي خلال أيام قليلة"

موقف زيزو من الانتقال للأهلي

جدير بالذكر أن ياسر ريان، لاعب الأهلي السابق، قال عن ملف تجديد عقد زيزو مع الزمالك: "إن موقف اللاعب حتى الآن غير واضح سواء بالتجديد للأبيض أو الانتقال للنادي الأهلي".

انتقال لاعب الزمالك زيزو للأهلي غير واضح، فيتو



وتابع ياسر ريان "أحترم صمت زيزو في هذا الملف رغم كل ما يقال وأشعر أنه سيستمر مع القلعة البيضاء وكلمة الانتماء أصبح ليس لها وجود في الكرة حاليا".

الجنايني يطمأن جمهور الزمالك على استمرار زيزو

في حين طمأن عمرو الجنايني عضو لجنة التخطيط في نادي الزمالك، جماهير القلعة البيضاء، بشأن تجديد عقد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق.

هل يتعاقد لاعب الزمالك زيزو مع الأهلي؟، فيتو

وكتب عمرو الجنايني عبر حسابه الرسمي لـ فيس بوك:" كله بيفتي وبيألف وبيجود ياريت اللي معاه عقد أو توقيع أو شيك يتفضل يورينا."

وأضاف عمرو الجنايني "اتهامات بالباطل لللاعب الزملكاوي المخلص ولوالده المحترم، يا جمهور الزمالك العظيم ما تصدقش أكاذيب وفتن وجهل، ناديكم غني برجاله المخلصين ولاعبيه المحترمين."

ووجه الجنايني رسالة لجمهور الزمالك قائلًا: "لا تقلقوا، عاش الزمالك أكبر قلعه رياضيه في مصر."



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