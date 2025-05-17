ألحان المهدي: "شهادة معاملة أطفال" محطة مهمة في مشواري الفني

قالت الفنانة الشابة ألحان المهدي: إن بدايتها في عالم الفن كانت في سن السادسة حين التحقت بالكونسرفتوار، ثم دخلت مجال التمثيل والغناء معًا، بدعم من والدتها التي لاحظت شغفها بالفن. مؤكدة: "بحب التمثيل أكتر، ومش بحب أحط نفسي في حاجة واحدة ثابتة".

وأضافت خلال استضافتها عبر برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا المذاع على قناة CBC وتقدمه الإعلاميتان مني عبدالغني ومها بهنسي أن مسلسل شهادة معاملة أطفال مع النجم محمد هنيدي في رمضان الماضي، يعتبر محطة مهمة في مشوارها، خاصة أن الدور أتاح لها إظهار موهبتها وسط نخبة من النجوم. وأشارت إلى أن دورها في فيلم بنسيون دلال أظهر جانبها الكوميدي.

بيومي فؤاد

وصرحت الفنانة ألحان المهدي أن علاقتها بالنجم بيومي فؤاد بدأت منذ أيام مركز الإبداع الفني مع المخرج خالد جلال، معربة عن حبها الكبير له وتقديرها لخبرته.

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