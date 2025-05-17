أزهرية القليوبية تتابع لامتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية

تفقد صباح اليوم الشيخ سعيد أحمد خضر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية لجان امتحانات الفصل الدراسى الثانى لامتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بلجنة بنها بنين العادى والنموذجى كما تفقد حجرات كنترولى الابتدائية، والإعدادية.

تفقد الشيخ سعيد أحمد خضر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية لجان امتحانات الشهادتين الابتدائية.

حيث تجرى الأعمال والامتحانات برعاية الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ودعم الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر وتوجيهات الشيخ أيمن عبد الغنى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ومتابعة الدكتور أحمد شرقاوى وكيل قطاع المعاهد لشئون التعليم والطلاب، والشيخ عوض الله عبد العال وكيل قطاع المعاهد لشئون المناطق والخدمات.

وقد تفقد رئيس الإدارة المركزية القليوبية للمنطقة اللجان واطمأن على حسن سير الامتحانات يؤدى طلاب الشهادة الاعدادية الامتحانات اليوم فى مادتى (اللغة العربية ورقة ثانية المطالعة والنصوص وفنون الكتابة والهندسة ويؤدى تلاميذ الشهادة الابتدائية الامتحانات فى مادة اللغة العربية والإملاء.

رافق رئيس المنطقة خلال الزيارة عادل السيد مدير إدارة التعليم الثانوى، السيد خطاب مدير إدارة الأمن بالمنطقة، والشيخ اسلام يوسف رئيس لجنة بنها بنين، عمار رئيس كنترول الشهادة الابتدائية، مؤمن رئيس كنترول الإعدادية.

ووجه رئيس المنطقة بتوفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحان والدقة فى تنفيذ التعليمات والتوجيهات كما وجه رؤساء الحجرات وأعضاء لجنة النظام والمراقبة للشهادتين بضرورة الدقة فى المراجعة والرصد وكافة الأعمال حرصا على حق الطلاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.