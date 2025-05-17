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أزهرية القليوبية تتابع لامتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية

الأزهرية بالقليوبية،فيتو
الأزهرية بالقليوبية،فيتو

تفقد صباح اليوم الشيخ سعيد أحمد خضر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية لجان امتحانات الفصل الدراسى الثانى لامتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بلجنة بنها بنين العادى والنموذجى كما تفقد حجرات كنترولى الابتدائية، والإعدادية.

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تفقد الشيخ سعيد أحمد خضر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية لجان امتحانات  الشهادتين الابتدائية.

حيث تجرى الأعمال والامتحانات برعاية الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ودعم الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر وتوجيهات الشيخ أيمن عبد الغنى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ومتابعة الدكتور أحمد شرقاوى وكيل قطاع المعاهد لشئون التعليم والطلاب، والشيخ عوض الله عبد العال وكيل قطاع المعاهد لشئون المناطق والخدمات.

وقد تفقد رئيس الإدارة المركزية القليوبية للمنطقة اللجان واطمأن على حسن سير الامتحانات يؤدى طلاب الشهادة الاعدادية الامتحانات اليوم فى مادتى (اللغة العربية ورقة ثانية المطالعة والنصوص وفنون الكتابة والهندسة ويؤدى تلاميذ الشهادة الابتدائية الامتحانات فى مادة اللغة العربية والإملاء.

رافق رئيس المنطقة خلال الزيارة عادل السيد مدير إدارة التعليم الثانوى، السيد خطاب مدير إدارة الأمن بالمنطقة، والشيخ اسلام يوسف رئيس لجنة بنها بنين، عمار رئيس كنترول الشهادة الابتدائية، مؤمن رئيس كنترول الإعدادية.

ووجه رئيس المنطقة بتوفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحان والدقة فى تنفيذ التعليمات والتوجيهات كما وجه رؤساء الحجرات وأعضاء لجنة النظام والمراقبة للشهادتين بضرورة الدقة فى المراجعة والرصد وكافة الأعمال حرصا على حق الطلاب.

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