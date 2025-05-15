الخميس 15 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وزير الرياضة ومحافظ القليوبية يفتتحان أعمال تطوير نادي بنها بتكلفة 4 ملايين جنيه

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة يفتتح اعمال تطوير نادي بنها،فيتو

 افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم، أعمال تطوير شاملة بنادي بنها الرياضي، بتكلفة إجمالية بلغت 4 ملايين جنيه مصري. يأتي هذا التطوير في إطار جهود الدولة للارتقاء بالمنشآت الشبابية والرياضية وتقديم أفضل الخدمات لأعضاء الأندية.

وزير الرياضة ومحافظ القليوبية يفتتحان معمل الابتكار بمركز شباب المنشية

يوفر 3500 فرصة عمل، وزير الرياضة ومحافظ القليوبية يفتتحان ملتقى توظيف مصر

وزير الشباب والرياضة ومحافظ القليوبية يفتتحان أعمال تطوير نادي بنها الرياضي بتكلفة 4 ملايين جنيه.


شملت أعمال التطوير التي تم افتتاحها، تطوير الملاعب وزيادة عددها لاستيعاب الأنشطة الرياضية المتنوعة، وتطوير مسجد النادي لخدمة أعضاء النادي والمترددين عليه. كما تضمنت الأعمال تطوير حمام السباحة الخاص بالنادي.
 

وخلال الافتتاح، أكد الدكتور أشرف صبحي على حرص وزارة الشباب والرياضة على دعم الأندية الرياضية في جميع أنحاء الجمهورية، مشيدًا بالتعاون المثمر مع محافظة القليوبية في تنفيذ هذا المشروع الحيوي. وأشار إلى أن هذه التطورات ستساهم بشكل كبير في توفير بيئة رياضية واجتماعية مميزة لخدمة أعضاء النادي.
من جانبه، أعرب المهندس أيمن عطية عن سعادته بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن محافظة القليوبية تولي اهتمامًا خاصًا بقطاع الشباب والرياضة، لما له من دور فعال في بناء الأجيال وتنمية المجتمع وأثنى على جهود إدارة النادي في المتابعة والإشراف على أعمال التطوير.

رئيس مجلس إدارة نادي بنها الرياضي، قدمنا شرحًا مفصلًا عن أعمال التطوير
وقد حضر الافتتاح الدكتور مصبح الكحيلي، رئيس مجلس إدارة نادي بنها الرياضي، الذي قدم شرحًا مفصلًا عن أعمال التطوير التي استهدفت خدمة ما يقرب من 17 ألف عضو عامل و61 ألف عضو تابع للنادي. 

وأشار الكحيلي إلى أن هذه التجديدات ستساهم في جذب المزيد من الأعضاء وتقديم أنشطة رياضية واجتماعية متنوعة تلبي احتياجاتهم وطموحاتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية محافظة القليوبية محافظ القليوبية ملتقى توظيف مصر

مواد متعلقة

وزير الرياضة ومحافظ القليوبية يفتتحان معمل الابتكار بمركز شباب المنشية

يوفر 3500 فرصة عمل، وزير الرياضة ومحافظ القليوبية يفتتحان ملتقى توظيف مصر

الكشف على 145 حالة خلال قافلة طبية في مدارس القليوبية

الأم عرفت بالصدفة، ضبط مسن متهم بهتك عرض حفيده في القليوبية

الأكثر قراءة

تطور جديد في واقعة أداء طالب الامتحان بدلا من اللاعب رمضان صبحي

إصابة جديدة تضرب صفوف الأحمر قبل مواجهة البنك الأهلي

مدرب الأهلي الجديد يكشف حقيقة طلبه ضم لاعبين من أورلاندو

بعد مد التقديم، تفاصيل حجز شقق الإسكان المتنوع

جهود مكثفة لضبط المتهم الثالث في واقعة أداء طالب الامتحان بدلا من رمضان صبحي

نانت يعاقب مصطفى محمد بغرامة مالية ويتبرع بها لجمعية تدعم المثليين

صفقات مالية لا اقتصادية، عصام كامل يكشف الهدف الخفي من زيارة ترامب للخليج (فيديو)

الزمالك ينهي أزمة المغربي خالد بو طيب

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس

أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 3866 جنيها

المزيد

انفوجراف

تفاصيل مسابقة تعيين معلمي الحصة 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة الجمعة لتسهيل الامتحانات ونجاح الطلاب

تفسير حلم الكي بالنار في المنام وعلاقته بالإسراف في أمور غير صالحة

ما محظورات الإحرام وما حكم رفع صوت المرأة في التلبية والدعاء؟

المزيد
الجريدة الرسمية