وزير الرياضة ومحافظ القليوبية يفتتحان أعمال تطوير نادي بنها بتكلفة 4 ملايين جنيه

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم، أعمال تطوير شاملة بنادي بنها الرياضي، بتكلفة إجمالية بلغت 4 ملايين جنيه مصري. يأتي هذا التطوير في إطار جهود الدولة للارتقاء بالمنشآت الشبابية والرياضية وتقديم أفضل الخدمات لأعضاء الأندية.

وزير الشباب والرياضة ومحافظ القليوبية يفتتحان أعمال تطوير نادي بنها الرياضي بتكلفة 4 ملايين جنيه.



شملت أعمال التطوير التي تم افتتاحها، تطوير الملاعب وزيادة عددها لاستيعاب الأنشطة الرياضية المتنوعة، وتطوير مسجد النادي لخدمة أعضاء النادي والمترددين عليه. كما تضمنت الأعمال تطوير حمام السباحة الخاص بالنادي.



وخلال الافتتاح، أكد الدكتور أشرف صبحي على حرص وزارة الشباب والرياضة على دعم الأندية الرياضية في جميع أنحاء الجمهورية، مشيدًا بالتعاون المثمر مع محافظة القليوبية في تنفيذ هذا المشروع الحيوي. وأشار إلى أن هذه التطورات ستساهم بشكل كبير في توفير بيئة رياضية واجتماعية مميزة لخدمة أعضاء النادي.

من جانبه، أعرب المهندس أيمن عطية عن سعادته بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن محافظة القليوبية تولي اهتمامًا خاصًا بقطاع الشباب والرياضة، لما له من دور فعال في بناء الأجيال وتنمية المجتمع وأثنى على جهود إدارة النادي في المتابعة والإشراف على أعمال التطوير.

رئيس مجلس إدارة نادي بنها الرياضي، قدمنا شرحًا مفصلًا عن أعمال التطوير

وقد حضر الافتتاح الدكتور مصبح الكحيلي، رئيس مجلس إدارة نادي بنها الرياضي، الذي قدم شرحًا مفصلًا عن أعمال التطوير التي استهدفت خدمة ما يقرب من 17 ألف عضو عامل و61 ألف عضو تابع للنادي.

وأشار الكحيلي إلى أن هذه التجديدات ستساهم في جذب المزيد من الأعضاء وتقديم أنشطة رياضية واجتماعية متنوعة تلبي احتياجاتهم وطموحاتهم.

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