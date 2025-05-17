شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2025، يقدم لكم موقع فيتو تغطية حصرية للنهائي الأقوى في مباريات اليوم، بمشاركة لاعبنا المصري عمر مرموش في السيتي.

مشاهدة بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في نهائي كأس الاتحاد

قناة مجانية تنقل مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة اليوم السبت نحو ستاد ويمبلي لمتابعة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين مانشستر سيتي وكريستال بالاس.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس

وتذاع مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، الناقل الحصري لمنافسات المسابقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتنقل قناة beIN Sports HD 1 أحداث مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

كما يمكن مشاهدة المباراة عبر القنوات التالية:

القنوات المجانية لنقل مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس

ويمكن مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس مجانا عبر التالي:

انتلسات 62 VARZISH HD

قنوات الشيرينج:

هيسباسات SPORT TV 7 SD

ثور Spiler 1 SD

هوتبيرد Cosmote sport 3 HD

يوتلسات 16 Arena sport 1 HD

يوتلسات 16 Arena sport 1 SRB HD

يوتلسات 16 Nova sport 1 HD

يوتلسات 16 SS 2 HD

اموس SPORT 1 HD.

موعد مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس اليوم في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

تشكيل مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس المتوقع

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ماتيوس نونيز – روبن دياز – جفارديول – نيكو أوريلي

خط الوسط: كوفاسيتش – برناردو سيلفا

وسط هجومي: جيريمي دوكو – كيفين دي بروين – عمر مرموش

الهجوم: إيرلينج هالاند

ويسعى النجم المصري عمر مرموش لحصد أول ألقابه مع مانشستر سيتي والتتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي في نسخته الحالية للمرة الثامنة في تاريخ النادي على حساب كريستال بالاس.

وكان عمر مرموش انتقل للمان سيتي في الميركاتو الشتوي خلال شهر يناير الماضي، قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 75 مليون يورو بناء على رغبة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

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