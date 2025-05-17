السبت 17 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

قناة مجانية تنقل مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي وكريستال
مانشستر سيتي وكريستال بالاس

 قناة مجانية تنقل مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة اليوم السبت نحو ستاد ويمبلي لمتابعة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين مانشستر سيتي وكريستال بالاس. 

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس

 وتذاع مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، الناقل الحصري لمنافسات المسابقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتنقل قناة beIN Sports HD 1 أحداث مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي. 

 

كما يمكن مشاهدة المباراة عبر القنوات التالية:

القنوات المجانية لنقل مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس 

ويمكن مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس مجانا عبر التالي: 

انتلسات 62 VARZISH HD

قنوات الشيرينج:

هيسباسات SPORT TV 7 SD

ثور Spiler 1 SD

هوتبيرد Cosmote sport 3 HD

يوتلسات 16 Arena sport 1 HD

يوتلسات 16 Arena sport 1 SRB HD

يوتلسات 16 Nova sport 1 HD

يوتلسات 16 SS 2 HD

اموس SPORT 1 HD

موعد مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس 

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس اليوم في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

 

تشكيل مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس المتوقع

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ماتيوس نونيز – روبن دياز – جفارديول – نيكو أوريلي

خط الوسط: كوفاسيتش – برناردو سيلفا

وسط هجومي: جيريمي دوكو – كيفين دي بروين – عمر مرموش

الهجوم: إيرلينج هالاند

ويسعى النجم المصري عمر مرموش لحصد أول ألقابه مع مانشستر سيتي والتتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي في نسخته الحالية للمرة الثامنة في تاريخ النادي على حساب كريستال بالاس.

وكان عمر مرموش انتقل للمان سيتي في الميركاتو الشتوي خلال شهر يناير الماضي، قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 75 مليون يورو بناء على رغبة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي كريستال بالاس مانشستر سيتي كأس الاتحاد الإنجليزي مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس عمر مرموش مانشستر سيتي وكريستال بالاس مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس نهائي كاس الاتحاد الانجليزي

مواد متعلقة

قبل مواجهة كريستال بالاس في النهائي، أرقام مانشستر سيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي

تشكيل السيتي المتوقع أمام كريستال بالاس في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

موعد مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

جوارديولا يوجه رسالة لجماهير مان سيتي قبل نهائي كأس الاتحاد: هدفنا اللقب

الأكثر قراءة

موعد صرف مرتبات مايو 2025 وتفاصيل تطبيق الزيادة الجديدة

بالأسماء، غياب 14 رئيسًا وملكًا عن القمة العربية الـ 34 في بغداد

بعد عودته إلى مخطط تهجير الفلسطينيين، توفيق عكاشة يكشف تهديدات مجلس إدارة العالم لترامب

بشرى للموظفين، النواب يبدأ مناقشة قانون العلاوة والمنحة

تجديد حبس المتهمين بانتحال صفة رمضان صبحي لأداء الامتحان بدلا منه

هل تعيد الحكومة النظر في تعديل قانون الإيجار القديم؟

رسميا، ريال مدريد يعلن ضم هويسن مقابل 50 مليون جنيه إسترليني

زغلول صيام يكتب: سيراميكا بيعلن عن بلاط.. وفاركو بيروج لفيتامينات.. والبنك عامل شهادات.. نفسي حد يقولي بيراميدز بيتاجر في إيه؟!

خدمات

المزيد

مصر على خط النار والتراب، بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 16/5/2025

المزيد

انفوجراف

أسعار سيارات كوبرا خلال شهر مايو 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح حكم لبس المحرم الكمامة الطبية

المجددون، علي مبارك ابن الدقهلية الذي قاد ثورة التعليم في مصر

شروط الحج وأركانه وأدلته من الكتاب والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية