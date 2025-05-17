مران الزمالك، ناصر ماهر يخوض تدريبات خفيفة بالكرة وتأهيل منسي وبنتايج

أدى ناصر ماهر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خفيفة بالكرة، خلال مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة بتروجت المقبلة في مسابقة الدوري.

وخاض ناصر ماهر هذه الفقرة تحت إشراف الدكتور مصطفى عبده عضو الجهاز الطبي، وكان اللاعب تعرض لإصابة بكدمة قوية في الكاحل تعرض لها خلال مباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري.

وفي سياق متصل أدى ناصر منسي والمغربي محمود بنتايج تدريبات تأهيلية خاصة في صالة الجيمانيزيوم على هامش مران اليوم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أيمن الرمادي، لمواجهة نظيره بتروجت، السبت المقبل الموافق 24 مايو الجاري على ستاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وبتروجت في الدوري الممتاز

ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره بتروجت في تمام الساعة الثامنة مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجت

تنقل مباراة الزمالك وبتروجيت في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للمسابقة.

الزمالك يخسر من بيراميدز

وفاز نادي بيراميدز على الزمالك بهدف نظيف على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة السادسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

وسجل إبراهيم عادل هدف بيراميدز الأول بالدقيقة 20، بعد خطأ من محمد عواد حارس الزمالك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.