الجمعة 16 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة بتروجت في الدوري الممتاز

مران الزمالك
مران الزمالك

يستأنف الزمالك تدريباته اليوم الجمعة على ملعب النادي استعدادًا للقاء بتروجت في مسابقة الدوري الممتاز. 

مران الزمالك استعدادًا لمواجهة بتروجت 

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أيمن الرمادي منح اللاعبين راحة لمدة يومين من التدريبات الجماعية عقب خوض مباراة بيراميدز التي أقيمت الثلاثاء الماضي في مسابقة الدوري الممتاز.

ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره بتروجت يوم 24 مايو الجاري على ستاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يخسر من بيراميدز 

وفاز نادي بيراميدز على الزمالك بهدف نظيف على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة السادسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

وسجل إبراهيم عادل هدف بيراميدز الأول بالدقيقة 20، بعد خطأ من محمد عواد حارس الزمالك.

أول رد فعل من الزمالك على مقترح الرمادي

موعد مباراة الأهلي والبنك في الدوري والقناة الناقلة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك نادي الزمالك مران الزمالك الزمالك وبتروجت الدوري الممتاز

مواد متعلقة

اتحاد جدة بطلا للدوري السعودي بعد الفوز على الرائد

الزمالك: قرار لجنة التظلمات سقطة تاريخية للكرة المصرية ومستمرين في المطالبة بحقنا

الدوري السعودي، الاتحاد يتقدم على الرائد 1/2 في الشوط الأول

رد فعل عاجل من الزمالك بعد قرار لجنة التظلمات بشأن القمة

غياب بنزيما، تشكيل اتحاد جدة أمام الرائد في مباراة حسم الدوري السعودي

بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك في دوري السوبر المصري | كرة سلة

بث مباشر مباراة الاتحاد والرائد في الدوري السعودي للمحترفين 2025

الزمالك يواصل تألقه ويفوز على JSK الكونغولي 33-13 بكأس الكؤوس الأفريقية لليد

الأكثر قراءة

أخبار مصر: مصير صادم لنجل محمد رمضان بعد قرار المحكمة، رعب من انفجار شمسي، عودة كورونا، قصة ابتزاز مدرب كرة شهير بفتاة

بعد موافقة البرلمان، كل ما تريد معرفته عن سنة التدريب لخريجي الصيدلة

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، أسعار الفراخ اليوم الجمعة 16 مايو 2025

لسكان هذه المناطق، احذروا الرمال والأتربة

أسعار الخضار اليوم الجمعة، قفزة جديدة في الليمون والطماطم وانخفاض البامية 20 جنيها

ذروة الموجة الحارة، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

موعد مباراة الأهلي والبنك في الدوري والقناة الناقلة

كم سعر القصدير اليوم الجمعة؟

خدمات

المزيد

كم سعر القصدير اليوم الجمعة؟

48 ساعة جحيم، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة وغدا السبت

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

من صفعة إلى دار الرعاية.. محطات في قضية اتهام نجل محمد رمضان بالتعدي على طفل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 16 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 16 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 16 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية