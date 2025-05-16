الجمعة 16 مايو 2025
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بالأسماء، مصرع 3 وإصابة 20 في انقلاب سيارة عمال زراعيين بالوادي الجديد

مديرية أمن الوادي
مديرية أمن الوادي الجديد، ڤيتو

شهد طريق "الفرافرة – ديروط" بمحافظة الوادي الجديد، صباح اليوم، حادثًا مأساويًا إثر انقلاب سيارة ربع نقل تقل عمالًا زراعيين، ما أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص بينهم طفل، وإصابة 20 آخرين بينهم 10 أطفال، وقد جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج، بينما تم إيداع الجثث بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يُفيد بوصول ثلاث جثث وعدد من المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي، نتيجة حادث انقلاب سيارة ربع نقل عند الكيلو 5 على طريق "الفرافرة – ديروط"، تحديدًا أمام منطقة سهل بركة.

وبحسب المعاينة الأولية، كانت السيارة تقل مجموعة من العمال الزراعيين قبل أن تنقلب لأسباب لم تُعلن بعد، ويجري التحقيق فيها من قبل الجهات المختصة.

ضحايا الحادث: وفاة 3 وإصابة 20 آخرين
أسفر الحادث عن وفاة كل من:

دعاء إبراهيم أحمد، 27 عامًا

محمد عبده السيد أحمد، 12 عامًا

أبو بكر إبراهيم محمد، 27 عامًا

فيما أسفر عن إصابة 20 آخرين، وهم:

محمود أبو زيد عبد الدايم (15 عامًا)

ندى عادل محمد (12 عامًا)

ثرية خضر علي (19 عامًا)

صفاء علي البربري (13 عامًا)

إحسان عبد الفتاح محمد (44 عامًا)

أحمد فاضل عبد الله (28 عامًا)

محمود علاء فرغلي (12 عامًا)

وفاء علاء فرغلي (10 أعوام)

عبد الرحمن أشرف عبد الحفيظ (10 أعوام)

علي أبو زيد عبد الدايم (13 عامًا)

وليد فيزي محمد (28 عامًا)

مصطفى محمود فاضل (23 عامًا)

شحاتة خضر فاضل (23 عامًا)

محمد كمال محمد (17 عامًا)

بسمة عبده سيد (5 أعوام)

ولاء خضر علي (7 أعوام)

خضرة علي محمد (65 عامًا)

عبده أحمد صبري (12 عامًا)

ميرفت رشاد أحمد (27 عامًا)

مصطفى علاء فرغلي (12 عامًا)

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، وقامت بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

 كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لتحديد أسباب الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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