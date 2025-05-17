السبت 17 مايو 2025
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خارج الحدود

بوتين يدعو لعقد أول قمة روسية عربية في أكتوبر المقبل

بوتين، فيتو
بوتين، فيتو

ذكرت وكالات أنباء روسية، نقلًا عن بيان صادر عن الكرملين، اليوم السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا جميع قادة الدول العربية والأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أول قمة روسية - عربية في 15 أكتوبر المقبل.

وقال بوتين في برقية نشرت على موقع الكرملين: «السادة رؤساء الدول والحكومات الأعزاء! أحييكم بحرارة، بمناسبة افتتاح القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية... إننا عازمون على الاستمرار في تطوير الحوار البناء مع جامعة الدول العربية والعلاقات الودية مع جميع أعضائها»، بحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

 

وتابع: «في هذا الصدد، أود دعوة جميع قادة الدول الأعضاء في جامعتكم، وكذلك الأمين العام للجامعة، للمشاركة في القمة الروسية - العربية الأولى التي نعتزم عقدها في 15 أكتوبر».

وأعرب بوتين عن ثقته بأن «الاجتماع سيسهم في تعزيز التعاون المتعدد الأوجه ذي المنفعة المتبادلة بين جميع البلدان، وسيساعد في إيجاد السبل لضمان السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

 

وأشار الرئيس إلى أن القمة تنعقد في وقت بالغ الصعوبة، حيث أدى تصاعد الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي الذي أودى بحياة عشرات الآلاف من المدنيين إلى تصاعد حاد في التوتر، وتفاقم العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية في البلدان المجاورة وفي الشرق الأوسط ككل. وشدد على أنه في مثل هذه الحالة يصبح دور جامعة الدول العربية كآلية فعالة للحوار والتفاعل المتعدد الأطراف ضروريًا بشكل خاص.

 

وأضاف بوتين أن روسيا، من جانبها، تدعم بشكل ثابت الجهود السياسية والدبلوماسية الجماعية التي تبذلها الدول العربية - سواء داخل الجامعة أو في صيغ أخرى - لحل التناقضات القائمة في المنطقة. وتم التأكيد على أن جميع القضايا الخلافية يجب أن تحل على أساس قواعد القانون الدولي القائمة على الاحترام الصارم لسيادة البلدان وسلامة أراضيها.

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