السبت 17 مايو 2025
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أخبار مصر

محافظ الجيزة يتابع أعمال إصلاح وصيانة الأسوار الحديدية بكوبري أرض اللواء

تركيب الأسوار الحديدية
تركيب الأسوار الحديدية لكوبري أرض اللواء
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أطلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على الجهود المبذولة من قبل مديرية الطرق بالمحافظة في تنفيذ أعمال إصلاح وتركيب بعض الأسوار الحديدية لكوبري أرض اللواء المتهالكة او المفقودة. 

تركيب الأسوار الحديدية لكوبري أرض اللواء 


وأكد النجار أن المحافظة حريصة على رفع كفاءة الطرق والكباري والتأكد من سلامتها حفاظًا علي سلامة المواطنين مشددًا على ضرورة الالتزام بالمعايير الهندسية خلال تنفيذ أعمال الصيانة والتطوير لضمان جودة الأعمال واستدامتها.

وأضاف النجار: نسعى لتكثيف حملات الصيانة للكباري لتقليل المخاطر وتحقيق الانسيابية والسيولة المرورية المطلوبة، بما ينعكس إيجابيًا على توفير تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين اليومية

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المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الجيزة كوبري أرض اللواء أرض اللواء

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