“مهنتك حرفتك”، ورشة فنون تراثية لتمكين المرأة بالعاشر من رمضان

أكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية أنه تنفيذًا لمبادرة بداية، وتحت شعار مهنتك حرفتك، قامت المديرية بتنظيم فعاليات ورشة الحرف اليدوية والتراثية (معلقات مكرمية)، وذلك بمشاركة 15 من عضوات أندية الفتاة والمرأة بمركز التنمية الشبابية بالعاشر من رمضان.

وأشارت الدكتورة أسماء عبدالعظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى قيام فاطمة محمد النبوي مدرب معتمد من وزارة الشباب والرياضة بتعريف الفتيات المشاركات بفن معلقات المكرمية والأدوات المستخدمة في التصنيع، لافتة الي أن مبادرة " حرفتك … مهنتك" لتعليم الحرف اليدوية والتراثية تُعد إحدى المبادرات الخاصة بعضوات أندية الفتاة والمرأة وأندية التطوع بجميع مراكز الشباب علي مستوي محافظات الجمهورية.

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق ايجابيه وتوجيهها لخدمة المجتمع وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية للشباب والفتيات بمختلف أعمارهم السنية وخاصة الفتيات والمرأة المعيلة لفتح آفاق جديدة لهم للعمل وتعلم حرفة يستطيعون من خلالها رفع مستوى معيشتهم.

وأشاد المحافظ بالدور الفعال لنوادي الفتاة والمرأة بالشرقية، لما تقدمه من دعم كامل لتمكين المرأة من المشاركة في كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية وورش العمل المختلفة التي يتم فيها اكتساب الخبرات والمهارات واستثمار أوقات الفراغ ، وصولًا إلى الاستقلال المادي ورفع مستوي المعيشة، بجانب تحسين وضع المرأة ورفع مكانتها وتمكينها من ممارسة حقوقها وزيادة قدرتها على اتخاذ القرار.

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