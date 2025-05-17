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إلغاء الاختبارات العملية بكلية التربية الرياضية طنطا بعد إصابة 22 طالبة بضربة شمس

إصابة 22 طالبة بضربة
إصابة 22 طالبة بضربة شمس

 أعلن الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، عن إلغاء كافة الاختبارات العملية بكلية التربية الرياضية، وذلك فور علمه بإصابة عدد من الطالبات بحالات إعياء نتيجة التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال أداء الامتحانات.

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 وأكد رئيس جامعة طنطا أنه أصدر توجيهاته الفورية باتخاذ جميع إجراءات إسعاف الطالبات المصابات، ووجه كل من المستشفيات الجامعية والإدارة الطبية برفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع الحالات.

وأوضح رئيس جامعة طنطا أن عدد الطالبات المصابات بلغ 28 طالبة تم نقلهم إلى مستشفى المنشاوي العام، بالإضافة إلى 7 طالبات تم إسعافهن في الإدارة الطبية بالجامعة، مشيرًا إلى أن جميع الحالات مستقرة وتتم متابعتها بشكل دقيق ومستمر.

 

وشدد الدكتور حسين على أن سلامة الطلاب والطالبات تأتي في المقام الأول، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا، خاصة في ظل الظروف الجوية غير المستقرة.

 

كما كلف رئيس الجامعة عميد الكلية بإعداد تقرير مفصل عن ملابسات الواقعة وأسبابها لتحديد المسئولية، واتخاذ ما يلزم من قرارات حاسمة لضمان سلامة الطلاب.

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