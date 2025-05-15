الخميس 15 مايو 2025
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محافظ الغربية يشهد مناقشة دكتوراه مدير عام مكتبه حول رأس المال الفكري وإدارة الأزمات

محافظ الغربية يشهد
محافظ الغربية يشهد مناقشة دكتوراه مدير عام مكتبه

شهد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، وقائع مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الدكتورة جيهان فتحي عبد الجواد القطان، مدير عام مكتب محافظ الغربية، في إدارة الأعمال – تخصص إدارة الموارد البشرية، والتي جاءت تحت عنوان:
“دور رأس المال الفكري في إدارة الأزمات – دراسة ميدانية على العاملين بديوان عام محافظة الغربية”.

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عُقدت المناقشة بكلية التجارة – جامعة طنطا، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والأكاديمية والشخصيات العامة، على رأسهم اللواء محمد عمار، مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، والدكتور محمود عيسى، نائب محافظ الغربية، والدكتور محمود سليم، نائب رئيس جامعة طنطا، والعميد أركان حرب وائل فتحي، المستشار العسكري للمحافظة، والمهندس علي عبد الستار، السكرتير العام المساعد، واللواء محمد عناني، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات المحافظة.

وقد تناولت الرسالة أهمية توظيف رأس المال الفكري في تطوير أداء المؤسسات الحكومية، وآليات توظيفه في دعم قدرة ديوان عام المحافظة على التعامل مع الأزمات بكفاءة واستدامة، وذلك من خلال دراسة ميدانية دقيقة عكست واقع العمل الإداري والتنفيذي داخل المحافظة.

وضمت لجنة المناقشة كلًا من:
الأستاذ الدكتور ياسر الجرف، أستاذ المحاسبة وعميد كلية التجارة بجامعة طنطا – رئيسًا للجنة، الأستاذ الدكتور محمد شاهين، أستاذ ورئيس قسم إدارة الأعمال بكلية التجارة – جامعة طنطا – عضوًا، الأستاذ الدكتور سامح خاطر، الأستاذ المساعد بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة – مشرفًا وعضوًا.

وأكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن الجهاز التنفيذي يفخر بكوادره المتميزة، ويُثمن الجهود العلمية الجادة التي تسهم في تطوير منظومة العمل الحكومي من الداخل، مشيرًا إلى أن رسالة الدكتورة جيهان القطان تمثل نموذجًا يُحتذى في الدمج بين العمل التنفيذي والبحث العلمي التطبيقي.

وأضاف المحافظ: “نعمل على دعم كل الكفاءات العاملة داخل الديوان العام والوحدات المحلية، ونعتبر الاستثمار في الكوادر البشرية أحد أهم مسارات النجاح وتحقيق أهداف الإصلاح الإداري”، مشددًا على أن تعزيز مفهوم رأس المال الفكري داخل المؤسسات الحكومية أصبح ضرورة في ظل التحديات المعاصرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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