إصابة 22 طالبة بجامعة طنطا بالإغماء أثناء أداء الامتحان ونقلهن للمستشفى

شهدت كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا تعرض 22 طالبة لحالة إغماء أثناء امتحان ألعاب القوى بسبب ارتفاع درجات الحرارة وجرى نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم وتوفير الرعاية الصحية الأولية.

وكشف الدكتور هاني سعيد عميد كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا عن تعرض عدد من الطالبات أثناء امتحان ألعاب القوى للإغماء داخل اللجان بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو.

وأضاف: على الفور تم إيقاف الامتحان وتحديد موعد آخر ونقل الطالبات إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأشار عميد كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا إلى أن حالة الطالبات مستقرة وتم توفير كافة وسائل الراحة خلال الامتحانات للتعامل مع الموجة الحارة.

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