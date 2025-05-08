الخميس 08 مايو 2025
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إزالة تعديات على مساحة 175 مترا بالإبراهيمية في الشرقية

الإزالة الفورية للتعد
الإزالة الفورية للتعد على مساحة ١٧٥مترا بالإبراهيمية

 تمكنت رئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية اليوم بقيادة يسري راشد رئيس المركز من تنفيذ إزالة لحالة تعد عبارة عن مبنى بالطوب الدبش الأبيض وسقف بالسدة الخشبية على مساحة إجمالية (١٧٥) مترا مربعا خارج الحيز العمراني بعزبة الإسطنبولي التابعة لمدينة الإبراهيمية، وتم الإزالة كليًا حتى مستوى سطح الأرض.  بمحافظة الشرقية. 

محافظ الشرقية يتابع أعمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

توجيهات محافظ الشرقية 

 جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع إدارتي المتغيرات المكانية والمتابعة الميدانية بالمحافظة.

 

اتخاذ الإجراءات القانونية 

 وذلك أيضا برصد أي محاولات للبناء على الأراض الزراعية وأملاك الدولة أو استكمال أعمال بناء دون الحصول على تراخيص قانونية وإزالتها فورا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها المخالفين. 

إزالة حالتي تعد بالبناء المخالف بمركزي الزقازيق ومنيا القمح في الشرقية

مناشدة المواطنين برصد التعديات 

وناشد محافظ الشرقية المواطنين في حالة رصد أي محاولات للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية والاتصال على مركز  سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الشرقية على الخط الساخن 114 أو الاتصال على الخطوط الأرضية  055 /2303693-055/2312540--055/2314004

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رئاسة مركز الابراهيمية يسرى راشد رئيس المركز تنفيذ ازالة لحالة تعدى مبنى بالطوب الدبش سقف لشدة خشبيه مساخة 175 متر مريع

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