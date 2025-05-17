السبت 17 مايو 2025
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مصرع شخص تعرض لصعق كهربائي بالقليوبية

مصرع شخص بالقليوبية،فيتو
مصرع شخص بالقليوبية،فيتو

 لقى شاب في العقد الثالث من عمره مصرعه إثر تعرضه لصعق كهربائي بقرية نوب طحا التابعة لمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

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مصرع شخص إثر تعرضه لصعق كهربائي بالقليوبية

 وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تلقت إخطارا من مستشفى شبين القناطر العام باستقبالها جثة شاب يدعى ه. ج 35 عاما مقيم بقرية نوب طحا في شبين القناطر بمحافظة القليوبية. 

 

وكشفت التحريات أنه لقى مصرعه إثر تعرضه لصعق كهربائي وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتى صرحت بالدفن.

 

وشيع أهالى القرية جثمان الفقيد لمثواه الأخير بمقابر الأسرة وسط دعواتهم له بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية شبين القناطر مديرية أمن القليوبية مستشفي شبين القناطر العام مستشفى شبين القناطر مدينة شبين القناطر

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