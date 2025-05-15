الخميس 15 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وزير الرياضة ومحافظ القليوبية يتفقدان نادي العبور ويفتتحان عددًا من المشروعات الرياضية

وزير الرياضة في جولة
وزير الرياضة في جولة بالقليوبية،فيتو

 تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يرافقه المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم، نادي العبور، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير البنية التحتية للمنشآت الرياضية وتعزيز الخدمات المقدمة للشباب.

وزير الرياضة ومحافظ القليوبية يفتتحان معمل الابتكار بمركز شباب المنشية

يوفر 3500 فرصة عمل، وزير الرياضة ومحافظ القليوبية يفتتحان ملتقى توظيف مصر

وشهدت الجولة افتتاح الممشى الجديد داخل النادي، والذي يأتي ضمن خطة التوسعات والاهتمام بالجانب الترفيهي والرياضي للأعضاء. كما تفقد الوزير والمحافظ المرحلة الأولى من إنشاء صالة الألعاب، التي تهدف إلى توفير بيئة متكاملة لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية.

 

وشملت الجولة أيضًا معاينة مشروع حمام السباحة المخصص للسيدات، والذي يُعد من المشروعات النوعية الداعمة لمشاركة المرأة في الأنشطة الرياضية. كما تم الوقوف على أعمال رفع كفاءة الحمام التدريبي، بما يضمن تطوير مستوى التدريب وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات النادي.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة  خلال الجولة أهمية دعم الأندية ومراكز الشباب في مختلف المحافظات، مشددًا على أن الوزارة مستمرة في تنفيذ مشروعات التطوير بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في تعزيز ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة.

ومن جانبه، صرّح المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، قائلًا: "إن ما نشهده اليوم في نادي العبور يعكس مدى حرص الدولة على الارتقاء بالبنية التحتية الرياضية وتوفير مساحات آمنة ومجهزة للشباب لممارسة الرياضة. ونسعى من خلال هذه المشروعات إلى دعم النشاط الرياضي وتمكين جميع الفئات من الاستفادة من الخدمات، خاصة المرأة، من خلال إنشاء حمام سباحة مخصص لهن وفق أعلى المعايير".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية القليوبية محافظ القليوبية

مواد متعلقة

وزير الرياضة ومحافظ القليوبية يفتتحان معمل الابتكار بمركز شباب المنشية

الكشف على 145 حالة خلال قافلة طبية في مدارس القليوبية

انقلاب سيارة نقل محملة بالحديد بالطريق الزراعي في القليوبية

المشدد 10 سنوات لعاطل لاتهامه بقتل شخص في القليوبية

الأكثر قراءة

تطور جديد في واقعة أداء طالب الامتحان بدلا من اللاعب رمضان صبحي

إصابة جديدة تضرب صفوف الأحمر قبل مواجهة البنك الأهلي

مدرب الأهلي الجديد يكشف حقيقة طلبه ضم لاعبين من أورلاندو

بعد مد التقديم، تفاصيل حجز شقق الإسكان المتنوع

جهود مكثفة لضبط المتهم الثالث في واقعة أداء طالب الامتحان بدلا من رمضان صبحي

نانت يعاقب مصطفى محمد بغرامة مالية ويتبرع بها لجمعية تدعم المثليين

صفقات مالية لا اقتصادية، عصام كامل يكشف الهدف الخفي من زيارة ترامب للخليج (فيديو)

الزمالك ينهي أزمة المغربي خالد بو طيب

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس

أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 3866 جنيها

المزيد

انفوجراف

تفاصيل مسابقة تعيين معلمي الحصة 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة الجمعة لتسهيل الامتحانات ونجاح الطلاب

تفسير حلم الكي بالنار في المنام وعلاقته بالإسراف في أمور غير صالحة

ما محظورات الإحرام وما حكم رفع صوت المرأة في التلبية والدعاء؟

المزيد
الجريدة الرسمية