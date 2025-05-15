وزير الرياضة ومحافظ القليوبية يتفقدان نادي العبور ويفتتحان عددًا من المشروعات الرياضية

تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يرافقه المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم، نادي العبور، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير البنية التحتية للمنشآت الرياضية وتعزيز الخدمات المقدمة للشباب.

وشهدت الجولة افتتاح الممشى الجديد داخل النادي، والذي يأتي ضمن خطة التوسعات والاهتمام بالجانب الترفيهي والرياضي للأعضاء. كما تفقد الوزير والمحافظ المرحلة الأولى من إنشاء صالة الألعاب، التي تهدف إلى توفير بيئة متكاملة لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية.

وشملت الجولة أيضًا معاينة مشروع حمام السباحة المخصص للسيدات، والذي يُعد من المشروعات النوعية الداعمة لمشاركة المرأة في الأنشطة الرياضية. كما تم الوقوف على أعمال رفع كفاءة الحمام التدريبي، بما يضمن تطوير مستوى التدريب وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات النادي.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال الجولة أهمية دعم الأندية ومراكز الشباب في مختلف المحافظات، مشددًا على أن الوزارة مستمرة في تنفيذ مشروعات التطوير بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في تعزيز ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة.

ومن جانبه، صرّح المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، قائلًا: "إن ما نشهده اليوم في نادي العبور يعكس مدى حرص الدولة على الارتقاء بالبنية التحتية الرياضية وتوفير مساحات آمنة ومجهزة للشباب لممارسة الرياضة. ونسعى من خلال هذه المشروعات إلى دعم النشاط الرياضي وتمكين جميع الفئات من الاستفادة من الخدمات، خاصة المرأة، من خلال إنشاء حمام سباحة مخصص لهن وفق أعلى المعايير".

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