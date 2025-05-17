رئيس الإسكواش: أبطالنا على الطريق الصحيح وبطولة العالم خير دليل

الإسكواش، كشفت آمنة الطرابلسي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإسكواش، عن سعادتها بسيطرة اللاعبين المصريين على لقبي الرجال والسيدات ببطولة العالم المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، وتستمر حتى يوم 18 مايو الجاري.

وشهد نهائي الرجال تأهل كل من مصطفى عسل وعلي فرج، فيما وصل لنهائي السيدات نور الشربيني وهانيا الحمامي.

سيطرة مصرية على بطولة العالم

وقالت آمنة الطرابلسي، أن وصول اللاعبين المصريين لنهائي بطولة العالم وسيطرتهم على لقبي الرجال والسيدات، هو استمرار لتفوق وريادة الإسكواش المصري، وتأكيد على أن الأبطال المصريين في الطريق الصحيح.

وأوضحت آمنة، أن اللاعبين المصريين قدموا أداء مميز خلال مشاركتهم في بطولة العالم، وأن منتخبات العالم تخشى مواجهة اللاعبين المصريين، وأن ما حدث هو إنجاز جديد يضاف لسجل إنجازات الإسكواش المصري.

ووجهت آمنة الطرابلسي الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعمه المتواصل للإسكواش المصري والاتحاد، والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية لحرصه على دعم اللاعبين والمنتخبات في كل الأوقات.

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