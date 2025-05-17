السبت 17 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رئيس الإسكواش: أبطالنا على الطريق الصحيح وبطولة العالم خير دليل

آمنة الطرابلسي، فيتو
آمنة الطرابلسي، فيتو

الإسكواش، كشفت آمنة الطرابلسي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإسكواش، عن سعادتها بسيطرة اللاعبين المصريين على لقبي الرجال والسيدات ببطولة العالم المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، وتستمر حتى يوم 18 مايو الجاري.

وشهد نهائي الرجال تأهل كل من مصطفى عسل وعلي فرج، فيما وصل لنهائي السيدات نور الشربيني وهانيا الحمامي.

سيطرة مصرية على بطولة العالم

وقالت آمنة الطرابلسي، أن وصول اللاعبين المصريين لنهائي بطولة العالم وسيطرتهم على لقبي الرجال والسيدات، هو استمرار لتفوق وريادة الإسكواش المصري، وتأكيد على أن الأبطال المصريين في الطريق الصحيح.

وأوضحت آمنة، أن اللاعبين المصريين قدموا أداء مميز خلال مشاركتهم في بطولة العالم، وأن منتخبات العالم تخشى مواجهة اللاعبين المصريين، وأن ما حدث هو إنجاز جديد يضاف لسجل إنجازات الإسكواش المصري.

ووجهت آمنة الطرابلسي الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعمه المتواصل للإسكواش المصري والاتحاد، والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية لحرصه على دعم اللاعبين والمنتخبات في كل الأوقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكواش آمنة الطرابلسي اتحاد الإسكواش الاسكواش المصري مصطفي عسل علي فرج

مواد متعلقة

أشرف صبحي: مصر تواصل تصدر الاسكواش العالمي.. والنتائج تتحدث عن نفسها

الإسكواش، نوران جوهر تواجه بطلة ماليزيا في نهائي كأس جراسهوبر

الإسكواش، علي فرج يواجه دييجو إلياس في نهائي بطولة جراسهوبر

وزيرا الرياضة والطيران يبحثان سبل دعم أبطال الإسكواش

الأكثر قراءة

بعد عودته إلى مخطط تهجير الفلسطينيين، توفيق عكاشة يكشف تهديدات مجلس إدارة العالم لترامب

ارتفاع أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم السبت وهذا العيار يسجل 5190 جنيها

بالأسماء، غياب 14 رئيسًا وملكًا عن القمة العربية الـ 34 في بغداد

الإعلام.. من غرف النوم إلى غرف الدفن!

مصر على خط النار والتراب، بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

القاهرة تحترق وأسوان تسجل 47 درجة، درجات الحرارة اليوم السبت فى مصر

السيسي من بغداد: ندعم كافة جهود تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية

في اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم، الصحة العالمية تحذر من 5 أعراض

خدمات

المزيد

مصر على خط النار والتراب، بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 16/5/2025

المزيد

انفوجراف

القصة الكاملة لإحالة سفاح المعمورة للجنايات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شروط الحج وأركانه وأدلته من الكتاب والسنة

تفسير رؤية الساحر في المنام وعلاقتها بارتكاب ذنب كبير

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 17 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية