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أخبار مصر

أشرف صبحي: مصر تواصل تصدر الاسكواش العالمي.. والنتائج تتحدث عن نفسها

أشرف صبحي وزير الشباب
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فيتو
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خلال اجتماع مجلس الوزراء المُنعقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعرض الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حقائق وأرقام حول "إنجازات الرياضة المصرية".

وأوضح الوزير أن قطاع الرياضة في مصر شهد خلال شهر أبريل الماضي إنجازات واضحة تنعكس في تنظيم الفعّاليات والبطولات الرياضية المُهمة، وكذا تحقيق مراكز متقدمة للفرق القومية في عدد من البطولات الإقليمية والدولية.

ولفت الدكتور أشرف صبحي إلى أنه استنادًا للعلاقات الوثيقة بين الاتحاد المصري والأفريقي لكرة القدم، وقدرة مصر على استضافة البطولات والأحداث الرياضية الأفريقية، تم إسناد تنظيم كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم تحت 20 سنة لجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 27 أبريل حتى 18 مايو 2025.

إنجازات الفرق القومية إقليميًّا ودوليًّا 

كما استعرض وزير الشباب والرياضة إنجازات الفرق القومية إقليميًا ودوليًا خلال النصف الثاني من أبريل الماضي، موضحًا أن الاتحاد المصري لرفع الأثقال حصل على 12 ميدالية، منها 8 ميداليات ذهبية، خلال المشاركة في بطولة أفريقيا بموريشيوس. 

وفاز أيضًا الاتحاد المصري للتايكوندو بـ 8 ميداليات خلال المشاركة في بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي بإثيوبيا.

وأضاف الوزير أن الاتحاد المصري للجودو فاز بـ 10 ميداليات منها 5 ميداليات ذهبية خلال مشاركته في البطولة الأفريقية بساحل العاج.. كما فاز الاتحاد المصري للسلاح بـ 2 ميدالية ذهبية خلال المشاركة في بطولة العالم للناشئين والشباب بالصين، وفاز الاتحاد المصري للخماسي الحديث بـ 2 ميدالية أيضًا خلال مشاركته في بطولة كأس العالم بالمجر.

وتابع: حقق الاتحاد المصري للجمباز 5 ميداليات خلال المشاركة في بطولة كأس العالم بمصر، كما تمكن الاتحاد المصري للكاراتيه من تحقيق 11 ميدالية منها 4 ميداليات ذهبية خلال مشاركته في بطولة البريميرليج بمصر. وفاز الاتحاد المصري للمواي تاي بـ 15 ميدالية خلال مشاركته في البطولة الأفريقية بطرابلس.. وشارك أيضا الاتحاد المصري للاسكواش في بطولة العالم تحت 23 سنة بباكستان وحقق السيدات والرجال المشاركون مراكز أولى وتم تصدُر التصنيف العالمي لعدد منهم.

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