عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا تنسيقيًا مع الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، لبحث آليات التعاون المشترك بين الوزارتين لدعم أبطال مصر في لعبة الإسكواش، بحضور رئيس الاتحاد المصري للإسكواش.

جاء اللقاء في ظل النجاحات المتتالية التي يحققها لاعبو ولاعبات الإسكواش المصري على المستوى الدولي، وحرصًا على توفير أفضل الظروف لهم للمشاركة في البطولات الخارجية ورفع اسم مصر عاليًا.



وزيرا الرياضة والطيران يبحثان سبل دعم أبطال الإسكواش

وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل تسهيل إجراءات السفر والتنقل للاعبين، وتقديم الدعم اللوجستي والفني لهم بالتنسيق بين الوزارتين.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتمامًا كبيرًا بالألعاب الفردية التي تحقق إنجازات عالمية، وعلى رأسها الإسكواش، مشيدًا بدور الاتحاد المصري للإسكواش في إعداد جيل متميز من الأبطال الذين يتصدرون التصنيفات العالمية.

ومن جانبه، أبدى الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدني استعداد الوزارة الكامل لتقديم كافة التسهيلات الممكنة لأبطال الإسكواش، سواء من خلال جدولة الرحلات أو تقديم خدمات مميزة بالتعاون مع شركات الطيران الوطنية، بما يضمن راحة اللاعبين ويساعدهم على تحقيق أفضل أداء في المنافسات الدولية.

أشرف صبحي يفتتح المشروعات الجديدة وأعمال تطوير مركز التنمية الشبابية بشبرا الخيمة

فيما يفتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، الأسبوع المقبل، المشروعات الجديدة ورفع كفاءة وتطوير مركز التنمية الشبابية بشبرا الخيمة.

وتأتي زيارة وزير الشباب والرياضة إلى مركز التنمية الشبابية والرياضية بشبرا الخيمة، لتشجيع إدارة المركز على تعزيز قيمة الاستثمار داخله وإقامة مشروعات عملت على جذب العائلات والشباب والأطفال للتواجد بالمركز وممارسة كافة الأنشطة، مما أدى لزيادة القيمة الاستثمارية بعوائد عالية وهو ما جعل المركز أحد أكبر المراكز المحققة لأرباح.

ويقوم أشرف صبحي والمرافقين بافتتاح مركز التخاطب لذوي الهمم والذي تم تدعيمه بأجهزة حديثة وأخصائيين، كما يفتتح قاعة المناسبات ومنطقة الملاهي الحديثة وتطوير حمامت السباحة والملاعب وصالة المنازلات وصالة الإسكواش والجيم.

صبحي يفتتح المشروعات الجديدة وأعمال تطوير مركز التنمية الشبابية بشبرا الخيمة، فيتو

كما يتفقد وزير الشباب والرياضة خلال الزيارة مناطق المشروعات المقترحة، لإقامة مركز طبي، وممشى العائلات بشبرا الخيمة، ومشروعات ربات البيوت، إلى جانب تفقد مشروع الطاقة الشمسية في المبنى الإداري وتطوير القاعة الكبرى وتفقد المبانى الخارجية ومناقشة الأفكار والمقترحات للاستثمارات الجديدة.

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