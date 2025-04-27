الأحد 27 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الإسكواش، نوران جوهر تواجه بطلة ماليزيا في نهائي كأس جراسهوبر

نوران جوهر، فيتو
نوران جوهر، فيتو

الإسكواش، تخوض نوران جوهر لاعبة المنتخب الوطني للإسكواش والمصنفة رقم 1 على العالم، مواجهة قوية أمام الماليزية سيفا سنجاري اليوم الأحد، في نهائي بطولة كأس جراسهوبر للإسكواش، المقامة حاليا في سويسرا.

ووصلت نوران جوهر إلى المباراة النهائية، بعد الفوز على جورجينا كيندي في الدور قبل النهائي بنتيجة 3-1.

وعلى مستوى الرجال، يخوض علي فرج المصنف رقم 2 على العالم، مواجهة قوية اليوم أمام البيروفي دييجو إلياس، في نهائي بطولة كأس جراسهوبر للإسكواش.

ووصل علي فرج لنهائي بطولة كأس جراسهوبر بعد الفوز جويل ماكين في الدور قبل النهائي بنتيجة 3-2.

وتشهد البطولة مشاركة مصرية واسعة بواقع 12 لاعبًا ولاعبة جاءوا كالتالي:

الرجال: علي فرج - علي أبو العينين - محمد الشربيني

السيدات: نوران جوهر - فيروز أبو الخير - ندى عباس - سلمى هاني - نور أبوالمكارم - زينة مكاوي - مريم متولي - هنا معتز - فريدة محمد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكواش المنتخب الوطني للاسكواش سيفا سينجاري كأس جراسهوبر للإسكواش سويسرا

مواد متعلقة

الإسكواش، علي فرج يواجه دييجو إلياس في نهائي بطولة جراسهوبر

وزيرا الرياضة والطيران يبحثان سبل دعم أبطال الإسكواش

أيمن الجميل: إدراج الإسكواش فى أولمبياد لوس أنجلوس 2028 يضمن لمصر الحصول علي ميداليات أولمبية

أشرف صبحي يهنئ لاعبي الإسكواش بإنجاز بطولة العالم تحت 23 سنة

ads

الأكثر قراءة

باحث يكشف سر حديث ترامب بشأن قناة السويس بعد مطالبته بمرور السفن الأمريكية مجانًا

ألقياه من أعلى جبل المقطم، حكاية سائق دفع حياته ثمنا لسيارته في المطرية

محمد يوسف يجتمع مع مسئولي الحرس للاتفاق على الرحيل لقيادة الأهلي

سعر جرام الذهب اليوم الأحد 27 أبريل 2025

حقيقة غياب عادل إمام عن حفل زفاف ابنة شقيقه بسبب المرض

توفي نتيجة تعاطي جرعة مخدرات زائدة، العثور على جثة عربي بأحد الفنادق

السيسي يوجه الدعوة للحاكم العام لأستراليا للمشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

قرار جمهوري جديد بشأن قرض بمبلغ 500 مليون دولار من البنك الدولي

خدمات

المزيد

الذهب يفقد قمة الـ 5 آلاف جنيه مع انحسار التوترات التجارية

سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة يسجل 17700 جنيه اليوم الأحد

كم سجل سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الأحد

طريقة إضافة أكثر من حساب بنكي عبر تطبيق InstaPay

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة مصر بالافتتاح.. تاريخ وأرقام جنوب أفريقيا في أمم الشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى اسم إبراهيم وألقاب نبي الله ومعجزاته.. اعرفها

ما أحكام الموالد وتشبيه أفعالها بمناسك الحج؟ دار الإفتاء تُجيب

عضو هيئة كبار العلماء: التجديد له شروط ومعناه الاستدلال على العقيدة الثابتة بالكتاب والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية