الإسكواش، علي فرج يواجه دييجو إلياس في نهائي بطولة جراسهوبر

الإسكواش، يخوض علي فرج المصنف رقم 2 على العالم، مواجهة قوية اليوم الأحد أمام البيروفي دييجو إلياس، في نهائي بطولة كأس جراسهوبر للإسكواش، المقامة حاليا في سويسرا بمشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات.

ووصل علي فرج لنهائي بطولة كأس جراسهوبر بعد الفوز جويل ماكين في الدور قبل النهائي بنتيجة 3-2.

وتشهد البطولة مشاركة مصرية واسعة بواقع 12 لاعبًا ولاعبة جاءوا كالتالي:

الرجال: علي فرج - علي أبو العينين - محمد الشربيني

السيدات: نوران جوهر - فيروز أبو الخير - ندى عباس - سلمى هاني - نور أبوالمكارم - زينة مكاوي - مريم متولي - هنا معتز - فريدة محمد.

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