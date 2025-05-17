الإسكواش، سيطرة مصرية على لقبي بطولة العالم رجال وسيدات

الإسكواش، فرضت مصر سيطرتها على لقبي الرجال والسيدات، في بطولة العالم للإسكواش، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، وتستمر حتى يوم 18 مايو الجاري.

ويشهد نهائي الرجال مواجهة قوية بين كل من مصطفى عسل المصنف الأول على العالم، وعلى فرج المصنف رقم 2 على العالم.

مشوار مصطفى عسل وعلي فرج

وتأهل مصطفى عسل لنهائي بطولة العالم، بعد الفوز على النيوزيلندي بول كول بنتيجة (3-0)، في الدور قبل النهائي.

وصعد علي فرج لنهائي بطولة العالم بعد الفوز على البيروفي دييجو إلياس بنتيجة (3-0)، في الدور قبل النهائي.

نهائي مصري في السيدات

فيما يجمع نهائي السيدات بين نور الشربيني المصنفة رقم 2 على العالم، وهانيا الحمامي المصنفة رقم 3 على العالم.

مشوار نور الشربيني وهانيا الحمامي

وتأهلت نور الشربيني لنهائي بطولة العالم بعد الفوز على الأمريكية أوليفيا ويفر بنتيجة (3-2)، في الدور قبل النهائي.

أما هانيا الحمامي فصعدت إلى المباراة النهائية بعد الفوز على زميلتها نوران جوهر بنتيجة (3-1)، في الدور قبل النهائي.

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