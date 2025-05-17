كرة السلة، الاتحاد يواجه سبورتنج في ثالث جولات قبل نهائي دوري السوبر

كرة السلة، يخوض الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري بقيادة مديره الفني أحمد عمر، مواجهة قوية اليوم السبت، أمام سبورتنج في الجولة الثالثة من سلسلة مباريات الدور قبل النهائي لدوري السوبر للموسم الحالي 2024/2025.

ومن المقرر أن تقام مباراة الاتحاد السكندري وسبورتنج في التاسعة مساء، على صالة برج العرب بالإسكندرية.

وكان سبورتنج قد حقق الفوز على الاتحاد السكندري في الجولة الأولى من قبل نهائي دوري السوبر لكرة السلة، قبل أن يعادل الاتحاد السكندري النتيجة بالفوز في المواجهة الثانية.

مواعيد قبل نهائي دوري السوبر لكرة السلة

ومن المقرر أن يقام الدور بنظام سلسلة Best Of 5، على صالة برج العرب الرئيسية بالإسكندرية.

وجاءت المواعيد كاملة كالتالي:

المباراة الأولى (الثلاثاء 13 مايو):

الاتحاد × سبورتنج - انتهت بفوز سبورتنج

الأهلي × الزمالك - انتهت بفوز الزمالك

المباراة الثانية (الخميس 15 مايو):

الاتحاد × سبورتنج - انتهت بفوز الاتحاد

الأهلي × الزمالك - انتهت بفوز الأهلي

المباراة الثالثة (السبت 17 مايو):

الزمالك × الأهلي - 6 مساء

الاتحاد × سبورتنج - 9 مساء

المباراة الرابعة (الإثنين 19 مايو):

الزمالك × الأهلي - 6 مساء

الاتحاد × سبورتنج - 9 مساء

المباراة الخامسة (الثلاثاء 20 مايو):

الاتحاد × سبورتنج - 6 مساء

الأهلي × الزمالك - 9 مساء.

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