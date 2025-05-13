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رياضة

كرة السلة، الأهلي يخسر أمام الزمالك في أولى جولات قبل نهائي الدوري

الأهلي والزمالك،
الأهلي والزمالك، فيتو

كرة السلة، حقق الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك فوزًا مثيرًا على نظيره الأهلي بنتيجة (72-70)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم في أولى جولات سلسلة الدور قبل النهائي من بطولة دوري السوبر لكرة السلة للموسم الحالي 2024/2025.

أقيمت مباراة الأهلي والزمالك على صالة برج العرب بالإسكندرية، بحضور عدد كبير من مشجعي الفريقين.

وضمن منافسات نفس الجولة، خسر الاتحاد السكندري بقيادة مدربه أحمد عمر، أمام سبورتنج بنتيجة (74-65)، في الجولة الأولى من سلسلة مباريات الدور قبل النهائي.

2000 مشجع في دوري كرة السلة

 وأعلن الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي حضور 2000 مشجع في منافسات نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة.

ووافقت الجهات الأمنية على حضور 2000 مشجع في المباراة الواحدة، بواقع 1000 مشجع لكل فريق، في مواجهتي نصف النهائي.

ويتنافس في الدور نصف النهائي، الأهلي والزمالك، والاتحاد السكندري وسبورتنج في نصف النهائي الآخر.

مواعيد قبل نهائي دوري السوبر لكرة السلة

ومن المقرر أن يقام الدور بنظام سلسلة Best Of 5، على صالة برج العرب الرئيسية بالإسكندرية.

وجاءت المواعيد كاملة كالتالي:

المباراة الأولى (الثلاثاء 13 مايو): 

الاتحاد × سبورتنج - انتهت بفوز سبورتنج

الأهلي × الزمالك - انتهت بفوز الزمالك

المباراة الثانية (الخميس 15 مايو):

الاتحاد × سبورتنج - 6 مساء

الأهلي × الزمالك - 9 مساء

المباراة الثالثة (السبت 17 مايو):

الزمالك × الأهلي - 6 مساء

الاتحاد × سبورتنج - 9 مساء

المباراة الرابعة (الإثنين 19 مايو):

الزمالك × الأهلي - 6 مساء

الاتحاد × سبورتنج - 9 مساء

المباراة الخامسة (الثلاثاء 20 مايو): 

الاتحاد × سبورتنج - 6 مساء

الأهلي × الزمالك - 9 مساء

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