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رياضة

كرة السلة، موعد مباراة الأهلي وسبورتنج في نهائي دوري السيدات

الأهلي وسبورتنج،
الأهلي وسبورتنج، فيتو

كرة السلة، تنطلق اليوم الأربعاء، مباريات الدور النهائي ببطولة دوري السوبر لكرة السلة سيدات 2024/2025، بين فريقي الأهلي وسبورتنج.

ويتنافس في المباراة النهائية، النادي الأهلي ونظيره سبورتنج، فيما يخوض هليوبوليس ومصر للتأمين، لقاءات تحديد المركزين الثالث والرابع.

ومن المقرر أن تقام مباريات الدور النهائي بنظام سلسلة Best Of 3، وتقام على صالة ستاد القاهرة الدولي.

وستقام اليوم الأربعاء المباراة الأولى، حيث يواجه هليوبوليس نظيره مصر للتأمين في تمام الساعة الرابعة عصرًا، فيما يلتقي الأهلي وسبورتنج في تمام الساعة السادسة مساءً.

وستقام المباراة الثانية غدًا الخميس، حيث يتقابل مصر للتأمين وهليوبوليس في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وسبورتنج والأهلي في تمام الساعة السادسة مساءً.

وفي حالة التعادل وتم اللجوء لمباراة ثالثة، ستقام يوم السبت الموافق 17 مايو الجاري.

وتأهل الأهلي للمباراة النهائية بعد الفوز على مصر للتأمين في الدور نصف النهائي، بينما تأهل سبورتنج للدور ذاته على حساب هليوبوليس.

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