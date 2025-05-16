الجمعة 16 مايو 2025
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فتاة بالإسماعيلية تنهي حياتها بـ"إيشارب" بسبب رفض أسرتها شابًا تقدم لخطبتها

الإسعاف، فيتو
الإسعاف، فيتو

شهدت قرية الرياح التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب في محافظة الإسماعيلية، حادثة مأساوية حيث تخلصت إحدى الفتيات من حياتها شنقا لرفض أهلها شابا تقدم لخطبتها.  

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فتاة تتخلص من حياتها بالإسماعيلية 

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، إخطارا يفيد بقيام فتاة تبلغ من العمر 17 عاما بالتخلص من حياتها بقرية الرياح بالقنطرة غرب.  
 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.   

 

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بسيارة إسعاف لنقل جثمان الفتاة إلى مشرحة المستشفى لتكون تحت تصرف النيابة.  
 

ما كشفته التحريات 

وكشفت التحريات الأولية أن الفتاة قامت بتلك الفعلة عقب نشوب خلاف بينها وبين أسرتها لرفضهم شابا تقدم لخطبتها.  

 

وأشارت التحريات إلى أن أم الفتاة هي من اكتشفت الواقعة عند عودتها إلى المنزل عقب قيامها بشراء بعض الأغراض المنزلية. 

 

واستخدمت الفتاة "إيشارب" ربطته بقطعة خشبية بسقف الغرفة، بعد أن وقفت على كرسي، حيث قامت بشنق نفسها متخلصة من حياتها.  

 

وأفادت أسرة الفتاة أن والدتها خرجت لشراء بعض المستلزمات، وعند عودتها فوجئت بابنتها وقد أنهت مما أصابهم بصدمة كبيرة، وقاموا على الفور بإبلاغ الجهات المعنية.

 

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الاسماعيلية بالاسماعيلية محافظة الإسماعيلية الرياح القنطرة غرب فتاة تتخلص من حياتها بالإسماعيلية

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