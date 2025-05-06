أول تعليق من ميلانيا ترامب على ارتداء الرئيس الأمريكي زي بابا الفاتيكان

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رد فعل زوجته ميلانيا ترامب على الصورة التي انتشرت له على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يرتدي زي بابا الفاتيكان، قائلا: “في الواقع، وجدتْ زوجتي أنها لطيفة، قالت: أليس هذا جميلا؟”.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إنه "لا يعرف" من أين جاءت الصورة التي أنتجت بالذكاء الاصطناعي وأظهرته في "زي بابا" للفاتيكان، على الرغم من أنه نشرها على حسابه على منصته "تروث سوشيال".

وأضاف ترامب، للصحفيين في المكتب البيضاوي: "اخترع أحدهم صورة لي أرتدي فيها زي البابا، ونشروها على الإنترنت، لست أنا من فعل ذلك. لا أعرف من أين جاءت. ربما كان الذكاء الاصطناعي، لكنني لا أعرف شيئا، رأيتها الليلة الماضية".

وأجاب ترامب مراسل إحدى وسائل الإعلام إن كان هناك شخص يفضله أو يرجحه لخلافة البابا فرنسيس كرأس للكنيسة الكاثوليكية، قائلا: "أود أن أصبح أنا البابا، سيكون ذلك خياري الأول".

وكان ترامب الذي قال قبل أيام إنه "يرغب في أن يصبح بابا"، نشر تلك الصورة وهو يرتدي رداءً أبيض وغطاء رأس بابويًا، رافعًا إصبعه، على "تروث سوشيال"، ثم أعاد البيت الأبيض نشرها على حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا).

وعندما سُئل عن سبب نشرها على الحساب الرسمي للبيت الأبيض مع أنها ليست حقيقة، أجاب ترامب: "أرجوكم، لا تضيعوا الفرصة"، وأضاف: "فعلها أحدهم على سبيل المزاح".

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