الأحد 02 فبراير 2025
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خارج الحدود

حقيقة تحول حسابات جو بايدن وزوجته باسم ترامب وميلانيا

ترامب
ترامب

صُدم متابعو الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن وزوجته جيل، عندما لاحظوا تحول حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي باسم ترامب وزوجته ميلانيا.

حول حسابات جو بايدن وزوجته باسم ترامب وميلانيا

وبحسب المتابعين انتقلت حسابات الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن وزوجته جيل ونائبته كامالا هاريس على منصتي فيسبوك وإنستجرام إلى الإدارة الجديدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ونائبه جي دي فانس في يناير 2025.

وقال المتابعون إنهم لاحظوا ظهور الحسابات في خلاصة أخبارهم رغم أنهم لم يتابعوا ترمب أو زوجته أو نائبه.

 
من جانبها أوضحت شركة "ميتا بلاتفورمز"، مالكة فيسبوك وإنستجرام، أن هذه الحسابات رسمية وتتبع ساكني البيت الأبيض، وأن المستخدمين ليسوا مضطرين لمتابعتها بشكل آلي.

وأوضحت ميتا أن المستخدمين ما زالوا يتابعون حسابات  البيت الأبيض نفسها، لكن تحت الإدارة الجديدة.

 وأضافت الشركة أن محتوى هذه الصفحات قد تغير مع وصول إدارة جديدة، وهو الإجراء نفسه الذي تم عند انتقال السلطة من ترامب إلى بايدن.

المستخدمين لا يستطيعون حظر حسابات الإدارة الجديدة أو إلغاء متابعتها

واشتكى بعض المستخدمين من أنهم لا يستطيعون حظر حسابات الإدارة الجديدة أو إلغاء متابعتها، وأكدت ميتا أن تفعيل هذه الخيارات قد يستغرق بعض الوقت خلال مرحلة التسليم والتسلم.

وأثار انتقال حسابات البيت الأبيض على منصات التواصل الاجتماعي مخاوف بشأن تحكم المستخدمين في الحسابات التي يتابعونها، بالإضافة إلى ممارسات مراقبة المحتوى على منصات ميتا.
 

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الرئيس دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن الرئيس الأمريكى

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