الزمالك يكشف آخر تطورات أزمة اللاعب الراحل آرون بوبيندزا

كشف عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ، في تصريحات عبر مداخلة هاتفية مع برنامج "الكابتن" على قناة “دي إم سي” عن تطورات أزمة النادي مع الجابوني الراحل آرون بوبيندزا.

وأوضح أدهم أن نادي الزمالك تلقى إخطارًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يفيد بإغلاق ملف القضية بشكل نهائي، وذلك بعد تأكيد وفاة اللاعب.

وقال أدهم: "فيفا أخطر الزمالك رسميًا أمس بسقوط حق النادي في القضية الخاصة باللاعب بوبيندزا، موضحًا أن الأمر انتهى بالكامل ولن يتم النظر فيه مستقبلًا بسبب وفاة اللاعب."

مباراة الزمالك وبتروجت

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أيمن الرمادي، لمواجهة نظيره بتروجت السبت 24 مايو الجاري على ستاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

فيما شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أُقيمت، مساء اليوم الجمعة، على ملعب النادي، انضمام الثنائي حمادة السيد، ومحمد الشافعي، بالجهاز المعاون للأبيض بقيادة أيمن الرمادي المدير الفني.

جاء ذلك بناءً على طلب أيمن الرمادي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، نظرًا للحاجة لهما والاستفادة منهما داخل الفريق.

ويشغل حمادة السيد منصب مدرب مساعد بالجهاز الفني، ومحمد الشافعي معدًا بدنيًا.

وقاد الثنائي التدريبات الجماعية، التي أُقيمت مساء اليوم الجمعة، بصحبة باقي أعضاء الجهاز المعاون تحت قيادة أيمن الرمادي المدير الفني.

مران الزمالك استعدادًا لمواجهة بتروجت

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أيمن الرمادي منح اللاعبين راحة لمدة يومين من التدريبات الجماعية عقب خوض مباراة بيراميدز التي أقيمت الثلاثاء الماضي في مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وبتروجت في الدوري الممتاز

ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره بتروجت يوم 24 مايو الجاري على ستاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجت

تنقل مباراة الزمالك وبتروجت في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للمسابقة.

الزمالك يخسر من بيراميدز

وفاز نادي بيراميدز على الزمالك بهدف نظيف على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة السادسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

وسجل إبراهيم عادل هدف بيراميدز الأول بالدقيقة 20، بعد خطأ من محمد عواد حارس الزمالك.

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