النحاس يستبعد 11 لاعبا من قائمة الفريق في مواجهة البنك الأهلي غدا

استبعد عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 11 لاعبا من قائمة الفريق في مواجهة البنك الأهلي غدا، بالجولة السابعة للمرحلة الثانية للمنافسة على لقب الدوري.

وهم كلً من: عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، رضا سليم، حمزه علاء، يحيى عطية الله، أحمد رضا، كريم فؤاد، سمير محمد، كريم الدبيس، محمد عبد الله، حمزة عبد الكريم

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويختتم النادي الأهلي تحضيراته اليوم لمواجهة البنك الأهلي غدا السبت فى الجولة السابعة من منافسات دوري نايل.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والبنك الأهلي في تمام الساعة 8 مساء الغد ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل .

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.