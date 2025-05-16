كأس الكؤوس الإفريقية، سيدات يد الأهلي يفوز على أبيدجان الإيفواري

فاز فريق كرة اليد للسيدات بالنادي الأهلي على أبيدجان الإيفواري، في المباراة التي أقيمت على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، ضمن منافسات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية التي تقام في ضيافة النادي.

فرض الأهلي سيطرته خلال المباراة، ونجح في إنهاء الشوط الأول 17/9، وواصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني محققًا الفوز بنتيجة 39/21.

وكان فريق سيدات يد الأهلي قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على كالارا الكاميروني بنتيجة 39-19.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلًا من: كالارا الكاميروني، وأبيدجان الإيفواري، وأول أغسطس الأنجولي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.