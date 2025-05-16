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رياضة

كأس الكؤوس الإفريقية، سيدات يد الأهلي يفوز على أبيدجان الإيفواري

سيدات يد الأهلي
سيدات يد الأهلي

فاز فريق كرة اليد للسيدات بالنادي الأهلي على أبيدجان الإيفواري، في المباراة التي أقيمت على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، ضمن منافسات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية التي تقام في ضيافة النادي.

فرض الأهلي سيطرته خلال المباراة، ونجح في إنهاء الشوط الأول 17/9، وواصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني محققًا الفوز بنتيجة 39/21.

وكان فريق سيدات يد الأهلي قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على كالارا الكاميروني بنتيجة 39-19.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلًا من: كالارا الكاميروني، وأبيدجان الإيفواري، وأول أغسطس الأنجولي.

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