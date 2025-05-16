الجمعة 16 مايو 2025
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علاقة عاطفية تنتهي بجريمة صادمة، حبس عشرينية ألقت رضيعها بدورة مياه محطة قطار طنطا

علاقة عاطفية تنتهي
علاقة عاطفية تنتهي بجريمة صادمة في طنطا

 شهدت محطة سكة حديد طنطا واقعة مؤسفة، بعدما ألقت سيدة عشرينية رضيعها حديث الولادة داخل دورة مياه المحطة.

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 وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت بلاغًا يفيد بالعثور على رضيع ذكر لا يتجاوز عمره دقائق، داخل إحدى دورات المياه بمحطة السكة الحديد بطنطا، وسط آثار دماء تشير إلى وقوع عملية ولادة حديثة في المكان.

وعلى الفور، انتقلت قوة من مباحث سكة حديد طنطا إلى موقع البلاغ، وتم استدعاء سيارة إسعاف لنقل الطفل إلى أحد الحضانات الطبية بمدينة طنطا لتلقي الرعاية اللازمة. 

في الوقت ذاته، بدأت الأجهزة الأمنية عمليات بحث مكثفة لكشف غموض الواقعة، وتم تفريغ كاميرات المراقبة في المحطة والشوارع المحيطة بها.

وتمكنت مباحث الغربية من تحديد هوية السيدة المتورطة في الحادث، وضبطها بمنطقة السيد البدوي بطنطا، ليتبين أنها والدة الطفل وتبلغ من العمر 25 عامًا، وتنحدر من محافظة الإسكندرية.

وبمواجهتها، اعترفت بارتكاب الواقعة، مشيرة إلى أنها كانت تربطها علاقة عاطفية بأحد أقاربها، أسفرت عن حملها سفاحًا، ما دفعها لإخفاء الأمر ومحاولة التخلص من الطفل فور ولادته.

وأحيلت المتهمة إلى النيابة العامة التي قررت حبسها على ذمة التحقيقات، بينما يواصل فريق البحث فحص تفاصيل القضية واستكمال الإجراءات القانونية.

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