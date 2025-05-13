عميد نوعية طنطا: الولاء للوطن شعار مشروعات التخرج لطلاب الإعلام التربوي

أعلنت الدكتورة رانيا عبده الإمام، عميد كلية التربية النوعية بجامعة طنطا عن تسليم مشروعات التخرج لطلاب شعبة الصحافة والإذاعة والتليفزيون بقسم الإعلام التربوي للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥.

من جانبها، أعربت عميد كلية التربية النوعية بـ طنطا عن سعادتها البالغة بمشروعات قسم الإعلام التربوي بشعبتيه الصحافة والمسرح الداعمة لخدمة المجتمع وتبني قضاياه بالكلمة الصادقة والصورة الصحيحة والعمل المسرحي الهادف، والتي تعكس قيم الولاء والانتماء للوطن في نفوس الطلاب، كما وجهت الشكر لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وكافة العاملين بالقسم لجهودهم المبذولة للارتقاء بمستوى مشروعات التخرج المقدمة من قبل الطلبة، ودورهم الرائد في بناء وتشكيل الوعي الصحيح للطلاب بما يضمن لهم التصدي للأفكار الهدامة ومحاربتها.



وأوضحت عميد نوعية طنطا أن مشروعات النخرج ضمت ثلاثة أعمال متميزة ورائدة، حيث جاء المشروع الأول تحت عنوان " أبيض واسود" تحت إشراف الدكتورة أميرة صابر أستاذ الإذاعة والتليفزيون المساعد بقسم الإعلام التربوي، والذي يؤكد على الالتزام بالقيم المجتمعية الأصيلة وغرسها في نفوس الطلاب تحت شعار "نعم للبناء لا للهدم"، أما المشروع الثانى عبارة عن نشرة إخبارية وتقارير مصورة تحت إشراف الدكتور حمزة خليل أستاذ الصحافة المساعد بقسم الإعلام التربوي، حيث يعد تجربة هي الأولى من نوعها بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تغطية فعاليات المؤتمر العلمى الدولي العاشر لكلية التربية النوعية والذي أقيم في نهاية الشهر الماضي، في حين تمثل المشروع الثالث في مجلة ورقية بعنوان "عيون النوعية" تحت إشراف الدكتورة هالة بسيوني كتاكت أستاذ الصحافة المساعد بقسم الإعلام التربوي، حيث تناولت المجلة عديد الموضوعات داخل كلية التربية النوعية منذ نشأتها وحتى الآن مع عرض فيلم يوثق كافة الموضوعات الواردة بها.



من جانبها، قدمت الدكتورة نجلاء الحلبي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب الشكر لعميد الكلية الدكتورة رانيا الإمام على دعمها اللامحدود لقسم الإعلام التربوي وكافة الأقسام العلمية، مؤكدة حرص قطاع شئون التعليم والطلاب على تزويد الطلاب بالأسس النظرية والتطبيقات العملية، والمهارات اللازمة بما يؤهلهم لسوق العمل.



شارك بالحضور في فعاليات عرض المشاريع الدكتور السيد مزروع وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وعميد الكلية السابق، الدكتورة مايسة زيدان رئيس قسم الإعلام التربوي، الدكتورة علياء رمضان أستاذ الصحافة ورئيس قسم الإعلام التربوي السابق، ناصر أبو طاحون رئيس اللجنة النقابية للصحفيين بالغربية وعدد كبير من الصحفيين والإعلاميين، الدكتور حسن الجندي أمين عام الكلية، الدكتورة سماح بسيوني كتاكت أستاذ الصحافة المساعد بقسم الإعلام التربوي، الدكتورة أمل عقدة مدرس الإعلام التربوي, الدكتورة شيماء عبد النبي مدرس الإعلام التربوي، الدكتورة علا عبد الجواد مدرس الإعلام التربوي، الدكتورة نجوى عباس البندارى مدرس الإعلام التربوي، الدكتورة فايزة مسعود مدرس المسرح بقسم الإعلام التربوي، الدكتورة إسراء جمال المحسناوى المدرس بقسم الإعلام التربوي، الدكتوره شرين جلال أستاذ المسرح، الدكتوره أماني العطار أستاذ المسرح المساعد، الدكتوره سالي جمال مدرس المسرح، والدكتوره هند هاشم بقسم الإعلام التربوي.

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