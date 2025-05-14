18 طعنة تنهي حياة تاجر بدافع السرقة في الغربية

شهدت محافظة الغربية واقعة قتل مروعة راح ضحيتها صاحب محل أدوات منزلية يُدعى "ساهر. أ"، في العقد الخامس من عمره، بعد أن تلقى 18 طعنة نافذة على يد شخصين بدافع السرقة حيث وقعت الجريمة في دائرة مركز طنطا.

تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية بلاغًا يفيد بالعثور على جثة رجل مجهول الهوية ملقاة في أحد المصارف بقرية سبطاس، التابعة لمركز طنطا، وبها طعنات متعددة وبعد الفحص والتحريات الأولية، تبيّن أن الجثة تعود لـ"ساهر. أ"، المقيم بقرية ميت حبيش البحرية، والذي كان قد أُبلغ عن تغيبه منذ عدة أيام.

التحريات تكشف الجناة

كشفت جهود فريق البحث الجنائي أن الجريمة ارتكبها شخصان، أحدهما صاحب محل دواجن والآخر عامل وقد خططا لقتل المجني عليه بعد أن طلبا منه سلفة مالية قدرها 50 ألف جنيه، بحجة شراء دواجن من إحدى المزارع.

وفي يوم الجريمة، توجه المجني عليه إلى المتهمين لتسليم المبلغ، ليقوم الجانيان بالاعتداء عليه بسلاح أبيض، حيث تلقى 18 طعنة قاتلة وبعد قتله، قاما بتكبيله بحبل، ووضعا على صدره شيكارة مملوءة بالحجارة، وألقيا جثمانه في مصرف بقرية سبطاس في محاولة لإخفاء جريمتهما ومنع الجثة من الطفو.

القبض على المتهمين

تمكن الرائد محمد العسال، رئيس مباحث مركز شرطة طنطا، من تتبع خيوط الجريمة، وإلقاء القبض على المتهمين بعد تقنين الإجراءات القانونية. وبعرضهما على النيابة العامة، تقرر حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استمرار التحريات لكشف كافة ملابسات الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.