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مياه الفيوم: خطة متكاملة لرفع كفاءة منظومة الصرف الصحي بقري ومدن المحافظة

رفع كفاءة منظومة
رفع كفاءة منظومة الصرف بالقيوم، فيتو

أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، عن استمرار تنفيذ أعمال الصيانة الوقائية لمحطات الرفع والمعالجة، وشبكات الانحدار وخطوط الطرد، بهدف الحد من الأعطال المفاجئة وتحسين كفاءة أداء منظومة الصرف الصحي بجميع قري ومدن المحافظة.

خطة متكاملة لرفع كفاءة منظومة الصرف الصحي

وقد وضعت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، خطة صيانة دورية تتضمن جدولًا زمنيًا للأعمال الضرورية، تشمل الفحص المنتظم لمسارات شبكات الانحدار وخطوط الطرد، مع تسجيل الملاحظات بشكل فوري لضمان تحسين الأداء، وهطو لصيانة طلمبات الرفع، ولوحات التشغيل والتحكم، ومحابس الدخول والخروج، وتطهير بيارات التجميع، وزيادة القدرة الاستيعابية، وصيانة المباني والأسوار، مع متابعة أعمال النظافة والتشجير للحفاظ على المظهر العام للمنشآت.

 

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وقال الدكتور جمال جابر، رئيس قطاع الصرف الصحي، إن هناك خطة متكاملة لرفع كفاءة منظومة الصرف الصحي بمدن وقرى المحافظة ضمن جدول زمني محدد، شملت صيانة محابس المحطات، وتطهير شبكات الانحدار بشكل مستمر، ورفع كفاءة محطات الرفع والمعالجة عبر صيانة المعدات الكهروميكانيكية والإنشاءات المدنية. وأكد استمرار العمل على مدار الساعة لضمان تحسين واستدامة خدمات الصرف الصحي، بما يحقق حماية البيئة وصحة المواطنين.

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