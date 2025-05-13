مياه الفيوم: خطة متكاملة لرفع كفاءة منظومة الصرف الصحي بقري ومدن المحافظة

أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، عن استمرار تنفيذ أعمال الصيانة الوقائية لمحطات الرفع والمعالجة، وشبكات الانحدار وخطوط الطرد، بهدف الحد من الأعطال المفاجئة وتحسين كفاءة أداء منظومة الصرف الصحي بجميع قري ومدن المحافظة.

خطة متكاملة لرفع كفاءة منظومة الصرف الصحي

وقد وضعت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، خطة صيانة دورية تتضمن جدولًا زمنيًا للأعمال الضرورية، تشمل الفحص المنتظم لمسارات شبكات الانحدار وخطوط الطرد، مع تسجيل الملاحظات بشكل فوري لضمان تحسين الأداء، وهطو لصيانة طلمبات الرفع، ولوحات التشغيل والتحكم، ومحابس الدخول والخروج، وتطهير بيارات التجميع، وزيادة القدرة الاستيعابية، وصيانة المباني والأسوار، مع متابعة أعمال النظافة والتشجير للحفاظ على المظهر العام للمنشآت.

وقال الدكتور جمال جابر، رئيس قطاع الصرف الصحي، إن هناك خطة متكاملة لرفع كفاءة منظومة الصرف الصحي بمدن وقرى المحافظة ضمن جدول زمني محدد، شملت صيانة محابس المحطات، وتطهير شبكات الانحدار بشكل مستمر، ورفع كفاءة محطات الرفع والمعالجة عبر صيانة المعدات الكهروميكانيكية والإنشاءات المدنية. وأكد استمرار العمل على مدار الساعة لضمان تحسين واستدامة خدمات الصرف الصحي، بما يحقق حماية البيئة وصحة المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.