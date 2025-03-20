مصدر بوزارة البترول: تنسيق واسع مع الكهرباء استعدادًا للصيف وتجنب انقطاع التيار

قبل اسابيع من قدوم فصل الصيف يتخوف ملايين المصريين من مشكلة الاستمرار في انقطاع الكهرباء في فصل الصيف. ولجوء الحكومة الي تخفيف الاحمال علي غرار ما حدث العام الماضي.

في ظل التراجع الأخير في إنتاج حقل ظهر الذي وصل إلى 1.8 مليار قدم مكعبة يوميًا، بعد أن كان 2.7 مليار قدم مكعبة في 2022، أعلنت الحكومة خطط حفر جديدة بالتعاون مع شركة إيني.

وقامت وزارة البترول بأعمال حفر وتنمية عدة آبار جديدة تم وضعها علي خريطة الإنتاج في العام الحالي 2025 واكتشاف عده آبار جديدة وتنمية وتطوير عدة حقل في نطاق حقل ظهر، وذلك بوساطة سفينة الحفر "سايبم 10000" التي وصلت المياه المصرية التي بدأت أعمال الحفر في خطوة تهدف إلى إعادة الإنتاج إلى مستويات تتجاوز مليارَي قدم مكعبة يوميًا.

وكان انخفاض انتاج حقل ظهر العام الماضي تسبب في خلل كبير في إمدادات محطات الكهرباء. من الغاز الطبيعي اللازم لتشغيلها. مما أحدث أزمة كبيرة أدت إلي استمرار انقطاع الكهرباء وفي ظل تصريحات حكومية بانتهاء مشاكل انقطاع الكهرباء استعدادا لفصل الصيف

اكد مصدر بوزارة البترول لفيتو أن هناك تنسيق علي مستوي كبير تم بين وزارة البترول والكهرباء. من اجل الاستعداد لفصل الصيف وذلك لتجنب حدوث انقطاع الكهرباء والعودة لتخفيف الاحمال مره اخر واضاف المصدر أنه بالفعل تمت تنمية 3حقول بحقل ظهر أدت إلي ارتفاع الإنتاج واكتشاف عدد من الآبار الاخري في الصحراء الغربية والشرقية ومنطقة خليج السويس. ودخول تلك الآبار علي خريطة الإنتاج

استثمارات جديدة حقل ظهر



وأشار أن الاستثمارات في حقل ظهر بلغت خلال العام المالي الماضي 677 مليون دولار، ومن المخطط ضخّ 535 مليون دولار إضافية في العام المالي الحالي 2025

وان هذه الاستثمارات شملت حفر آبار جديدة، وتطوير محطات الإنتاج البرية وتنفيذ مشروعات رفع الكفاءة

تحديات ماليه كبيره تواجه القطاع

واضاف إنه بالرغم من التحديات المالية التي تواجه قطاع البترول بما في ذلك مستحقات شركة إيني المتأخرة، التي بلغت 1.6 مليار دولار، توصلت الحكومة، تهدف إلى اتفاقية جدولة للمستحقات، بهدف تحفيز الشركة الإيطالية على استئناف أعمال الحفر والاستكشاف ضمن خطة طموحة لاستعادة مستويات الإنتاج السابقة.

تطوير عده آبار بحقل ظهر

أما بالنسبة لخطة قطاع البترول والتي أدت إلي تطورات الحفر في حقل ظهر بالشراكة مع إيني، لحفر بئرين جديدتين ضمن حملة مكثّفة للحفاظ على الاحتياطيات الإنتاجية، كما شملت الخطة إعادة تأهيل بعض الآبار القائمة واستعمال تقنيات متقدمة لزيادة كفاءة الإنتاج.

عدم العودة لانقطاع الكهرباء وتخفيف الاحمال مره اخري

وفي ذات السياق اشار أن هذه الجهود لها دورًا كبيرًا في تحسين الاقتصاد الوطني، إذ يسهم الحقل في خفض الاعتماد على الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.

واضاف إن مسألة انقطاع الكهرباء والعوده الي تخفيف الاحمال. لن تعود مره اخري لأن قطاع البترول وضع خطه من العام الماضي لتجنب حدوث هذه الأزمة مره اخري وذلك من خلال العمل علي زيادة الإنتاج وتوفير احتياطي كبير من الغاز والمازوت اللازم لتشغيل محطات الكهرباء

نسبه الحكومة المصرية بحقل ظهر



وتشير التقارير إلى أن نسبة مصر في حقل ظهر تبلغ نحو 50%، ممثلةً في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس".

وفي سياق متصل، تتوزع نسبة الـ50% المتبقية بين عدّة شركات دولية، بواقع 50% لشركة إيني الإيطالية، و30% لشركة روسنفط الروسية، و10% لشركة مبادلة الإماراتية، و10% لشركة بي بي البريطانية.

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