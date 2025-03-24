الكهرباء تحسم الجدل حول فكرة العودة لتطبيق خطة تخفيف الأحمال خلال فصل الصيف

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين التيار الكهربائي لفصل الصيف، وذلك تخوفا من عودة تطبيق خطة تخفيف الأحمال علي الشبكة الموحدة للكهرباء وعودة انقطاعات التيار مرة أخرى.

حقيقة عودة تطبيق خطة تخفيف الأحمال

وأكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة ملتزمة بقرار مجلس الوزراء بعدم العودة لتطبيق خطة تخفيف الأحمال على الشبكة الموحدة للكهرباء، مشيرا إلى أن هناك تنسيق مستمر مع وزارة البترول لتأمين التغذية الكهربائية، وأن الاستعدادات التي تقوم بها الوزارة حاليا لا علاقة لها بالصيف ولكنها خاصة بالتعامل مع أي مستجدات لارتفاع الأحمال على الشبكة الموحدة للكهرباء .

خطة وزارة الكهرباء لمواجهة ظاهرة سرقة التيار

وأضاف وزير الكهرباء أن الوزارة مستمرة في محاربة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي للحفاظ على حق الدولة في تحصيل مستحقاتها المالية وحق المواطن في الحصول على خدمة مميزة ومستقرة، خاصة أن سرقات التيار الكهربائي تؤثر بشكل مباشر على كفاءة الشبكة الكهربائية واستقرار الخدمة للمواطنين.

وأوضح أن الوزارة بالتعاون مع شركات التوزيع الـ9 علي مستوي الجمهورية تمكنوا من تحرير مليون و600 ألف محضر سرقة تيار كهربائي خلال الـ6 أشهر الماضية بإجمالي عائدات وصلت لأكثر من 4 مليارات جنيه، مؤكدا استمرار الحملات المكثفة لمكافحة ظاهرة التعدي علي سرقة التيار وتطبيق العقوبات القانونية اللازمة لمنع التكرار.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.