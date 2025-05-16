الجمعة 16 مايو 2025
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رياضة

بابا فاسيلو يعلن تشكيل المحلة في مواجهة الجونة بالدوري الممتاز

بابا فاسيليو
بابا فاسيليو

الدوري المصري، يستضيف غزل المحلة نظيره فريق الجونة في الثامنة مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة النهائية لمجموعة الهبوط ببطولة الدوري المصري الممتاز علي ستاد المحلة.

وأعلن بابا فاسيليو مدرب غزل المحلة عن تشكيل فريقه والذي جاء كالتالي: 

مباراة غزل المحلة والجونة

 ويسعى الجونة لحصد نقاط المباراة للحفاظ على تواجده في المنطقة الدافئة بعيدا عن مركز الهبوط، فيما يدخل غزل المحلة المباراة رافعا شعار لا بديل عن الفوز وحصد نقاط المباراة للعودة لطريق الانتصارات بعد الخسارة أمام إنبي ومودرن سبورت والتعادل مع الاتحاد في آخر مباريات زعيم الفلاحين بمجموعة تفادي الهبوط.

حكام مباراة غزل المحلة والجونة

موعد مباراة غزل المحلة والجونة

يلتقى فريق غزل المحلة والجونة في الـ 8 مساء اليوم الجمعة على إستاد المحلة، ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة الثانية لمجموعة الهبوط من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورت.

موقف الفريقين في بطولة الدوري 

ويدخل غزل المحلة المباراة في المركز السابع بمجموعة الهبوط برصيد 21 نقطة، فيما ياتي الجونة في المركز الثاني برصيد 27 نقطة.

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غزل المحلة الدورى المصرى الممتاز الدوري المصري الجونة بابا فاسيليو

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